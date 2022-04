UE, MELONI: “CONGRATULAZIONI A MARSILIO ELETTO ALLA GUIDA DEL GRUPPO ECR IN COMITATO REGIONI”

ROMA – “Congratulazioni al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, eletto oggi alla guida del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei all’interno del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea. Un grazie di cuore per l’ottimo lavoro svolto al capogruppo uscente Władysław Ortyl, presidente della regione polacca della Precarpazia, che dall’inizio della guerra d’aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina è in prima linea nell’accoglienza dei profughi”. Così, in una nota, il presidente di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei (ECR Party), Giorgia Meloni.