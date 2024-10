BRUXELLES – “Le Regioni europee hanno oggi trovato una posizione comune nel chiedere alla Commissione europea una revisione, già nel 2025, del ban alle auto a benzina e diesel. Il settore dell’auto è a rischio e non possiamo permetterci ulteriori passi falsi”.

Così, in una nota, Marco Marsilio, presidente del Gruppo ECR al Comitato delle Regioni e della Regione Abruzzo, sul voto della sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni che ha approvato il suo parere sulla “transizione giusta per tutte le regioni europee”.

“Il settore dell’Automotive in Italia e in Europa – aggiunge Marsilio – sta vivendo un momento di crisi. Lo dimostrano, tra gli altri aspetti, anche la chiusura di stabilimenti da parte di grandi case automobilistiche tedesche. Con il voto di oggi del Comitato delle Regioni sul mio parere, mandiamo un messaggio chiaro alla Commissione europea: sì alla transizione verso un’economia sostenibile, ma occorre farlo tenendo in forte considerazione le specificità regionali e le criticità economiche”.

Secondo Marsilio “il settore dell’automotive che anche nella mia regione è cuore pulsante dell’economia e che in Europa dà lavoro o oltre tredici milione di persone, non può essere colpito da un regolamento che non ha evidentemente tenuto conto delle ricadute sui territori”.

Il presidente del Gruppo ECR ha concluso dicendo che “il voto di oggi è la voce delle Regioni dell’Europa che chiedono un’inversione di rotta in maniera forte e decisa”.