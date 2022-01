UE: SASSOLI RICOVERATO, COMPLICANZE PER DISFUNZIONE SISTEMA IMMUNITARIO

ROMA – Il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli è ricoverato in Italia dal 26 dicembre “a causa di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario”.

Lo rende noto su Twitter il portavoce Roberto Cuillo.

Cancellati tutti gli impegni ufficiali del presidente del Parlamento Europeo, sposato con l’aquilana Alessandra Vittorini, sovrintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila e i Comuni del “cratere”.

Dall’Abruzzo gli auguri di pronta guarigione del presidente della Regione, Marco Marsilio: “Apprendo ora del ricovero del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Lo avevo incontrato pochi giorni prima in Quirinale e nello scambiarci gli auguri lo avevo invitato in Abruzzo, regione alla quale è legato per ragioni familiari. Gli porgo l’augurio di poterlo rivedere al più presto nella nostra regione in perfetta forma e in ottimo stato di salute”.

Sassoli era già stato costretto ad annullare gli impegni istituzionali dal mese di settembre dello scorso anno fino a inizio novembre, a causa di una “brutta” polmonite dovuta al batterio della legionella, come lui stesso aveva spiegato in un video pubblicato dopo la guarigione.

I problemi di salute avevano portato a un ricovero del presidente nella città alsaziana per ricevere le prime cure mediche dopo le quali era rientrato in Italia. C’era poi stata una ricaduta, dalla quale il politico del Partito democratico si era ripreso in tempo per partecipare alla sessione plenaria del Parlamento a Strasburgo dal 22 al 25 novembre 2021. Sassoli ha presieduto l’Aula anche in occasione della sessione dal 13 al 16 dicembre dello scorso anno.

Le nuove complicazioni lasciano il punto interrogativo sulla partecipazione dell’ex giornalista del Tg1 alla plenaria a Strasburgo della prossima settimana, proprio quando è attesa la votazione per il nuovo presidente dell’Aula e quando il presidente francese, Emmanuel Macron, presenterà agli eurodeputato il programma della presidenza dell’Ue.

Tanti i messaggi di vicinanza che stanno arrivando in queste ore dal mondo politico.

“#ForzaDavid”, scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta. “Con David”, scrive, in un tweet, il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni.

“Al presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che si trova in ospedale dal 26 dicembre per un aggravamento del suo stato di salute, rivolgiamo un pensiero affettuoso e facciamo gli auguri di pronta guarigione. Lo aspettiamo al Parlamento europeo per continuare a lottare insieme per un’Europa più giusta, più equa e più solidale”, afferma in una nota la delegazione del Movimento 5 stelle al Parlamento europeo.

Tutta la nostra vicinanza a David Sassoli. Siamo certi che saprà affrontare con tenacia questa battaglia. Auguri di pronta guarigione”, cosi via Twitter il gruppo della Lega al Parlamento europeo.

“Io sto bene, sono reduce dal Covid. Da sabato sono negativo, però purtroppo non sta bene l’amico David Sassoli, ricoverato in clinica. Gli invio un abbraccio affettuoso, in bocca al lupo David”, così il vicepresidente di FI ed europarlamentare Antonio Tajani, ha voluto aprire con questo messaggio indirizzato al presidente del Parlamento europeo la sua intervista su Corriere.it.