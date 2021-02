UE, TORTO (M5S), “VOTO IMPORTANTE. CON RECOVERY FUND EUROPA CAMBIA VOLTO”

ROMA – “Questo voto rappresenta un punto di svolta per l’intera Unione europea. E se l’Europa sta cambiando volto rispetto all’austerità del passato e’ anche grazie al nostro contributo e alle battaglie intraprese nell’ultimo anno”.

Lo scrive in una nota la deputata del Movimento cinque stelle Daniela Torto in commissione bilancio.

“Come dimenticare il braccio di ferro di Giuseppe Conte per ottenere uno strumento innovativo come il Recovery fund? Oggi non possiamo che dirci più che soddisfatti, questa e’ la strada giusta su cui proseguire”, osserva.

“Con l’ok al regolamento per l’istituzione del Recovery si da’ il definitivo via libera ad uno strumento che prevede per la prima volta nella storia europea l’emissione di debito comune, una condivisione del rischio tra gli Stati europei e finanziamenti a fondo perduto per gli Stati più in difficoltà”, aggiunge.

“Oggi e’ un’ottima giornata per l’Europa: noi, come Movimento cinque stelle, decidendo mesi fa di sostenere la maggioranza Ursula von der Leyen, abbiamo dimostrato di essere lungimiranti e, soprattutto, di essere protagonisti del cambiamento nell’Unione europea”, conclude la nota.

