UFFICI DI PROSSIMITA’: SANTANGELO, “OPERATIVI DOPO L’ESTATE, SI AMPLIA RETE SERVIZI”

PESCARA – “Una riunione operativa nel corso della quale abbiamo fatto il punto sullo stato di avanzamento del progetto legato all’istituzione degli uffici di prossimità, che saranno operativi dopo l’estate, con la conclusione del percorso formativo del personale assegnato dai Comuni”.

Così, in una nota, l’assessore regionale con delega agli enti locali, Roberto Santangelo, a margine del tavolo tecnico – questa mattina nella sede di Pescara della Regione Abruzzo, in via Passo Lanciano – per l’attivazione in Abruzzo degli uffici di prossimità.

Sono 19 i presidi attivati complessivamente nelle quattro province.

Presenti all’incontro, tra gli altri, il direttore regionale del Dipartimento Sociale, Paolo Costanzi e i sindaci dei comuni abruzzesi che ospiteranno i presidi della giustizia di prossimità e i delegati dei Tribunali.

“Si tratta di un presidio finalizzato ad ampliare la rete dei servizi giudiziari offerti ai cittadini, in particolare alle fasce deboli, per diffondere informazioni e semplificare l’accesso alla tutela dei diritti per pratiche riguardanti la volontaria giurisdizione”, ha concluso Santangelo.