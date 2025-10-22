UFFICI GIUDIZIARI DI PROSSIMITA’: INAGURAZIONE CELANO, IN TUTTO L’ABRUZZO 19 QUELLI PREVISTI

CELANO – Si apre in Abruzzo la stagione degli Uffici di prossimità e la possibilità dei cittadini di avere localmente servizi di giustizia.

A Celano stamane è stato inaugurato il primo degli Uffici di prossimità; in Abruzzo ne sono previsti 19 a perfezionamento di un progetto nazionale avviato dal Dipartimento per la coesione territoriale in collaborazione con il ministero della Giustizia e le Regioni.

“L’apertura di uffici di prossimità in alcuni comuni abruzzesi – ha detto il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio – è un ulteriore segnale di attenzione rivolto soprattutto ai centri della aree interne che vivono momenti di difficoltà tra spopolamento e decremento demografico. Solo qualche anno fa – ha aggiunto Marsilio- un ministro della Giustizia ci propose questi uffici in sostituzione dei nostri quattro tribunali non provinciali. Ci siamo opposti con forza a quella soluzione e ora siamo sulla buona strada che porterà alla conferma dei tribunali non provinciali in Abruzzo, ma soprattutto abbiamo incrementato l’offerta di giustizia sul territorio avviando gli uffici di prossimità”.

“Di grande attenzione alle fasce deboli della popolazione” ha parlato l’assessore agli Enti locali Roberto Santangelo, il cui Dipartimento è stato interfaccia con il Dipartimento della coesione territoriale, il ministero della Giustizia e le amministrazioni locali interessate al progetto. “Mettiamo nell’immediata disponibilità del cittadini – ha aggiunto – servizi di giustizia che non necessitano del supporto tecnico giuridico di un avvocato e che dunque possono essere portati avanti e istruiti dal cittadino stesso. Gli uffici di prossimità serviranno soprattutto a questo: accelerare gli iter burocratici, dare assistenza al cittadino in settori della giustizia come la volontaria giurisdizione, alleggerire il lavoro dei tribunali e garantire servizi primari sul territorio a vantaggio naturalmente di quelle famiglie meno abbienti”.

Entro la fine di novembre tutti i 19 uffici di prossimità previsti in Abruzzo saranno attivi e operativi. L’apertura dell’ufficio di prossimità a Celano non è stato l’unico in regione: oggi via libera anche all’ufficio di Tornareccio.

Il calendario completo delle aperture è cosi delineato: il 23 ottobre apriranno gli uffici di Atessa e Casalincontrada; il 27 ottobre Castel di Sangro; il 28 ottobre Nereto; il 30 ottobre Capistrello, Lecce dei Marsi e Pianella; il 4 novembre San Demetrio ne’ Vestini; il 6 novembre Penne, Atri, Francavilla al mare e Molina Aterno; il 7 novembre Unione dei Comuni “Terre del Sole”; il 13 novembre Montereale; il 14 novembre Guardiagrele e l’Unione dei Comuni Montani della Laga; infine Ovindoli con la cerimonia di inaugurazione prevista per il 10 novembre e apertura uffici il 13 novembre.