UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE: GLI AUGURI DELL’ASSESSORE QUARESIMALE AL NUOVO DIRETTORE NARDOCCI

L’AQUILA – L’augurio di un lavoro “proficuo e carico di soddisfazioni” è stato rivolto dall’assessore regionale all’Istruzione, Pietro Quaresimale, al neo direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Massimiliano Nardocci.

“La sua nomina – sottolinea l’assessore Quaresimale – è il riconoscimento del lavoro che Massimiliano Nardocci ha svolto in tutti questi anni all’ufficio scolastico provinciale di Teramo e L’Aquila. Va a gestire un momento importante dell’anno scolastico, in coincidenza della ripresa delle attività di didattica prevista ufficialmente per la prossima settimana. Sono convinto che riuscirà a fornire risposte e soluzioni immediate”.