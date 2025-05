UFFICIO STRANIERI L’AQUILA: “DIPENDENTI INSULTATI”, SCOPPIA CASO. ASSESSORI, “ROTELLINI SI INFORMI”

L’AQUILA – Sulle “gravi disfunzioni in corso presso l’Ufficio Stranieri del Comune dell’Aquila”, denunciate dal consigliere comunale Lorenzo Rotellini, di Avs, intervengono l’assessore ai Servizi demografici Paola Giuliani e l’assessore al Personale Laura Cucchiarella. (Qui il link)

“Il problema sollevato dal consigliere, evidentemente MALE informato dei fatti, relativo al rilascio di un certificato di residenza per un cittadino straniero è stato prontamente risolto, tant’è che il cittadino ha acquisito la residenza dal giorno della richiesta”, scrive in una nota Giuliani.

“È quindi ingiustificata e gratuita la sua odierna denuncia. Altrettanto ingiustificato è ironizzare, sostenendo che i cittadini ricevono comunicazioni in ‘dialetto locale’: deve sottolinearsi che presso i nostri uffici vengono emesse certificazioni multilingue, valide in tutta la UE, redatte secondo la vigente normativa europea e la relativa modulistica, proprio per agevolare l’utenza di cittadinanza straniera, è disponibile anche in lingua inglese. Un ulteriore supporto, sempre in lingua inglese, è fornito dal personale reclutato attraverso il Servizio Civile Universale, a disposizione per chiunque ne avesse bisogno. Altresì inesatto è denunciare malfunzionamenti del sistema informatico e di ricezione di posta certificata, che invece sono perfettamente attivi ed utilizzabili”.

“L’invito, pertanto, è quello di informarsi in maniera più approfondita, magari proprio presso gli uffici, prima di denigrare il lavoro di tutto il personale dipendente”, conclude Giuliani.

L’assessore Cucchiarella esprime “massima solidarietà e vicinanza ai dipendenti dell’Ufficio Stranieri del Comune dell’Aquila che nonostante il prezioso e costante lavoro che garantiscono all’utenza, hanno dovuto subire l’umiliazione di vedersi insultati e dileggiati sui mezzi d’informazione locali. Ad attaccarli non è un cittadino qualunque, ma un giovane consigliere comunale di minoranza che non perde occasione per partecipare alla sagra delle banalità attraverso i mass media”.

“L’attacco agli operatori del Comune, che ogni giorno affrontano con serietà e grande delicatezza situazioni difficili e complesse, sottolinea l’inconsistenza di alcuni esponenti dell’opposizione che, facendo fatica a farsi votare dagli aquilani, insistono per chiedere al Comune di rilasciare, nonostante siano presenti in alcuni casi evidenti ostacoli normativi, i certificati di residenza agli stranieri.

Un atteggiamento irresponsabile e che qualifica agli occhi della comunità chi ha l’ambizione di ricoprire il ruolo di guida del popolo e, invece, funge da megafono alla febbre ideologica che inquina da sempre la politica di certa sinistra”.

“Il mio ringraziamento va a tutti i dipendenti comunali che ogni giorno, con spirito di abnegazione e professionalità, garantiscono ai cittadini servizi e assistenza oltre al buon funzionamento della macchina amministrativa comunale”, conclude Cucchiarella.