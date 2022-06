UGL ABRUZZO: BUSSOLOTTI NEL CONSIGLIO NAZIONALE INDIRIZZO E VIGILANZA INAIL

L’AQUILA – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto, nei giorni scorsi, l’atto di ricostituzione del nuovo Consiglio Nazionale di Indirizzo e Vigilanza dell’INAIL.

Nel mese di maggio con apposito Decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, confermando la proposta del Ministero del Lavoro, ha nominato i componenti del citato Consiglio Nazionale di Indirizzo e Vigilanza dell’INAIL indicando i più rappresentativi per le varie associazioni: l’ingegner Roberto Bussolotti, già segretario UGL L’Aquila, è stato nominato quale componente effettivo.

Questo, nella compagine del territorio nazionale, viene a determinare una assise composta da soli 17 componenti che avranno i vari compiti previsti dalla normativa vigente ma che di fatto viene a rinsaldare un rapporto diretto con gli uffici pubblici centrali nazionali.

“Tale nomina pone L’Aquila con la sua Provincia e tutta la Regione Abruzzo come elemento preminente e di rappresentatività del territorio – si legge nella nota -. Siamo lieti che un nostro esponente,sia stato individuato quale componente per tale importante incarico; la nomina si configura come riconoscimento per l’attività svolta e a lui vanno i nostri migliori auguri di un proficuo lavoro, riconoscendogli altresì tutte le necessarie e previste competenze in materia”.