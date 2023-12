UGL: L’AQUILANO CARLO PENTOLA E’ IL NUOVO SEGRETARIO REGIONALE, “PRONTI A NUOVE SFIDE SUI TERRITORI”

PESCARA – Carlo Pentola è il nuovo segretario regionale Ugl Abruzzo. L’elezione è avvenuta nei giorni scorsi a Pescara.

Pentola, 41enne aquilano che lavora a Scoppito (L’Aquila) nello stabilimento farmaceutico Sanofi, è stato eletto per acclamazione in occasione del quinto congresso confederale Ugl Abruzzo, alla presenza, tra gli altri, del segretario generale, Paolo Capone, del vice segretario generale, Luca Malcotti, di diversi segretari nazionali di categoria e dei dirigenti sindacali e delegati giunti dalle province abruzzesi.

“Supporteremo tutte le sedi provinciali affinché siano sempre più punto di riferimento per gli aderenti e non – le parole del neo eletto segretario Pentola -, attraverso un aumento capillare sul territorio di nuovi punti per servizi ed assistenza agli iscritti e alla cittadinanza”.

“Inoltre – continua -, consolideremo i rapporti con le istituzioni, promuovendo ulteriori strumenti a garanzia e tutela dei lavoratori e cittadini”. “Le sfide che ci attendono sono molte – conclude Pentola -. dallo sviluppo e dalla tutela del territorio regionale in tema di sanità, lavoro, formazione”.

“L’elezione di Pentola – si legge in un comunicato della segreteria regionale Ugl – rappresenta un cambiamento fortemente voluto, in primis, dalle segreterie Ugl di Teramo e L’Aquila, le più rappresentative su un territorio regionale che, grazie alla grande partecipazione di dirigenti e delegati, hanno voluto rinnovare la guida regionale per infondere nuova linfa tra gli iscritti ed i quadri dirigenziali”.