UGL: MORTO SEGRETARIO PIEMONTESE MURELLA, RINVIATI APPUNTAMENTI DI DOMANI IN ABRUZZO

CHIETI – È morto, in un incidente stradale, Armando Murella, segretario piemontese Ugl.

“La perdita improvvisa e prematura di Armando Murella – afferma Paolo Capone, segretario generale dell’UGL – è una notizia che ci

addolora profondamente. A nome di tutta la UGL esprimo profondo cordoglio alla sua famiglia. Armando è stato un grande sindacalista, un collega serio e competente, impegnato nelle lotte sindacali sul territorio, sempre a contatto con i lavoratori, un amico sincero. Un uomo perbene, attento ai cambiamenti in atto nel mondo del lavoro e pronto a difendere i diritti dei più deboli”.

Gli eventi di domani in programma in Abruzzo, l’inaugurazione della sede di Vasto e il convegno “Fabbrica e territorio un patto per lo sviluppo” a San Salvo verranno posticipati a data da stabilire, fa sapere l’Ugl Abruzzo.