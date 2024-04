UIL E CGIL IN PIAZZA A ROMA: LOMBARDO, “ANCHE A REGIONE ABRUZZO CHIEDIAMO DI CAMBIARE LE COSE”

ROMA – “Siamo qui per continuare a mobilitare e a chiedere ai governi nazionale e regionale di mettere in campo politiche adeguate a sostegno di sanità e sicurezza, riforma fiscale e tutela dei salari. Allo stato attuale, più di due milioni di lavoratori non hanno i contratti collettivi nazionali di lavoro rinnovati, questo significa non aumentare i salari e non dare maggiore potere di acquisto alle loro buste paga”.

Lo ha dichiarato Michele Lombardo, segretario regionale Uil Abruzzo, oggi a Roma per la manifestazione nazionale di Uil e Cgil per ribadire le richieste su salute e sicurezza, diritto alla cura e sanità pubblica, riforma fiscale e tutela dei salari. Dall’Abruzzo – si legge nella nota della Uil – c’è stata una grandissima partecipazione, con numerosi pullman che hanno raggiunto la Capitale.

I manifestanti si sono radunati in piazzale Ugo La Malfa per poi dirigersi in corteo a piazzale Ostiense, dove era in programma il comizio conclusivo, con gli interventi del segretario generale nazionale Uil, Pierpaolo Bombardieri, e del segretario generale nazionale Cgil, Maurizio Landini.

“La delegazione regionale della Uil, oggi, ha partecipato alla manifestazione di Roma – ha aggiunto il segretario Lombardo – per dire anche alla Regione Abruzzo che i temi che toccano a livello nazionale riguardano anche quello regionale. A partire dalla sanità pubblica, per la quale noi chiediamo di investire risorse attraverso fondi strutturali e del Pnrr, per rimettere in campo una sanità pubblica regionale credibile e all’altezza della situazione e che dia diritto di cittadinanza sulla sanità a tutti gli abruzzesi”.