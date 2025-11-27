UIL FUNZIONE PUBBLICA: GINNETTI NUOVO SEGRETARIO GENERALE ABRUZZO

L’AQUILA – È Antonio Ginnetti il nuovo segretario generale Uil Fpl Abruzzo. Eletto dal consiglio regionale che si è svolto stamattina a Montesilvano alla presenza della segretaria generale Uil Fpl Rita Longobardi e del segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo, Ginnetti, già segretario territoriale dell’Aquila, succede ad Alfiero Antonio Di Giammartino, che ha rassegnato le dimissioni a quattro mesi dal congresso per permettere un ricambio concordato e graduale in vista del percorso di fusione tra le categorie del pubblico impiego.

Nominati anche i quattro coordinatori provinciali che sono Claudio Incorvati per L’Aquila, Francesco Marcucci per Pescara, Marco Angelucci per Chieti e Massimiliano Bravo per Teramo.

“La Uil Fpl in Abruzzo è un sindacato fortemente rappresentativo – ha commentato il segretario uscente Alfiero Antonio Di Giammartino, nominato in questa occasione coordinatore regionale contrattazione EE.LL – nel comparto sanità attualmente è primo rispetto alle altre sigle sindacali. La Uil Fpl Abruzzo EE.LL e Sanità attualmente vanta 4.600 iscritti con una crescita in questi ultimi 4 anni del 17%: un risultato davvero straordinario”.

Il neoeletto segretario regionale Antonio Ginnetti ha ringraziato tutti i presenti per la fiducia accordata, promettendo una gestione basata su collaborazione, innovazione e attenzione alle giovani generazioni. “L’obiettivo è quello di far crescere ancora di più l’organizzazione sindacale in Abruzzo puntando sulla formazione e sulla crescita interna – ha spiegato -. La Uil Fpl nel comparto sanità è il primo sindacato in Abruzzo, ci impegneremo con grande determinazione a rimanere attivamente su tutti i tavoli di contrattazione che riguardano la sanità sia a livello regionale che locale. Saremo interlocutori proattivi entrando nel merito delle problematiche e interagendo con la Regione Abruzzo affinché si possa dare un contributo alle tante questioni che attanagliano la sanità abruzzese”.

La segretaria generale Uil Fpl Rita Longobardi, nel ringraziare il segretario uscente, tutti i segretari territoriali e tutti i delegati per l’ottimo lavoro svolto in Abruzzo e nell’augurare buon lavoro al nuovo segretario, ha aggiunto una riflessione sul nuovo contratto collettivo di lavoro: “Per la sanità pubblica non si registrano interventi concreti in grado di determinare un reale cambio di rotta. Il CCNL non risolve i problemi organizzativi, incentivando il lavoro straordinario e le prestazioni aggiuntive con il risultato di chiedere turni massacranti ai lavoratori per percepire qualche euro in più in busta paga, invece di un rafforzamento stabile dei trattamenti tabellari e della struttura retributiva ordinaria”.

Il segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo, ha aggiunto: “Faccio un grandissimo in bocca al lupo di cuore al nuovo segretario generale Uil Fpl Abruzzo, Antonio Ginnetti, che sono certo rappresenterà gli interessi di questa categoria in maniera egregia. L’elezione di oggi si è svolta in un clima di festa, segno che questa organizzazione si rinnova continuando a crescere e rappresentando sempre di più gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici delle diverse categorie”.