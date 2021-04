UIL ITAL CAF, LUCIANA COLAGRANDE VA IN PENSIONE: GLI AUGURI DI DIRIGENTI E DIPENDENTI

L’AQUILA – “Tanti auguri a Luciana che ha raggiunto l’ambito traguardo della pensione”.

Dopo tanti anni di lavoro trascorsi negli uffici Uil Ital Caf, per l’aquilana Luciana Colagrande è giunto il momento di godersi il meritato riposo della pensione. I dirigenti e tutti i dipendenti intendono rivolgerle le “congratulazioni per il raggiungimento di un traguardo importante”.

“Un nuovo capitolo della tua vita sta per cominciare – scrivono -. Ringraziandoti per il lavoro svolto in questi anni con professionalità e dedizione. Un caro augurio di buona pensione da tutti i dipendenti sindacali della sede Uil L’Aquila”.

Auguri a Luciana anche dalla redazione di AbruzzoWeb.