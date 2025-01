UK DANCE CHAMPIONSHIPS: COPPIA DI GIOVANI BALLERINI AQUILANI IN GARA IN INGHILTERRA

L’AQUILA – Alissa Sciommeri e Andrea Falancia sono due talenti, di 14 e 15 anni nati all’ Aquila, che frequentano il liceo delle Scienze Umane e l’ Istituto Tecnico di Amministrazione, Finanza e Marketing, e di recente sono entrati nella classifica delle migliori coppie agli UK Dance Championships a Bournemouth, in Inghilterra.

Di seguito la nota completa.

“Sin da piccoli conoscono la passione per il ballo, soprattutto per le danze latino americane. Dopo alcuni anni di lezioni nella loro città capiscono, grazie all’ aiuto e il supporto dei loro meravigliosi genitori, di voler fare il salto di livello e scoprire un nuovo mondo.

Tramite un’ accurata ricerca scoprono la “Oradei Academy ” a Roma entrando in contatto con il noto maestro Stefano Oradei, campione del mondo e conosciuto al grande pubblico per la sua presenza di oltre 10 anni in TV a Ballando con le Stelle.

Alissa e Andrea arrivano a Roma con tante speranze, ma anche con tanto lavoro da fare per introdursi in una categoria di livello consona ai loro sogni.

Grazie ad un lavoro accurato e ad obiettivi sempre più grandi, studiati con il maestro Oradei che li segue con affetto e passione, in brevissimo tempo fanno un salto di varie categorie passando da una classe nazionale ad una classe A internazionale e in pochi mesi partecipano al BLACKPOOL JUNIOR DANCE FESTIVAL e pochi giorni fa si classificano tra le migliori coppie al mondo allo UK CHANPIONSHIPS a Bournemouth in Inghilterra.

In bocca al lupo ai nostri futuri campioni Alissa e Andrea che si stanno già allenando per le prossime competizioni nazionali e internazionali, che i vostri sogni diventino realtà”.