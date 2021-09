ULTIMA SETTIMANA DI CAMPAGNA ELETTORALE IN ABRUZZO: SPRINT FINALE, BIG DELLA POLITICA IN PIAZZA

LANCIANO – Comincia l’ultima settimana di campagna elettorale e, mentre 72 comuni abruzzesi si preparano ad andare al voto il 3 e 4 ottobre, parte l’ultimo tour elettorale degli esponenenti si spicco dei vari partiti.

Una settimana di fuoco in Abruzzo, in quanto, in questo contesto, martedì 28 settembre, sono attese le visite a Pescara del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a L’Aquila del premier Mario Draghi insieme al ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna. Due alte cariche dello Stato che parteciperanno rispettivamente alla cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’Imago Museum e a quella del Parco della Memoria.

Intanto a sostegno dei candidati alle prossime amministrative, scendono in campo i “big” della politica nazionale, con un fitto calendario di appuntamenti. Occhi puntati, in particolare, sui comuni con più di 15mila abitanti, dove è previsto il ballottaggio: Vasto, Lanciano, Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, Sulmona in provincia dell’Aquila.

A Vasto, a sostegno del candidato del centrosinistra, il sindaco uscente Francesco Menna, oggi alle 10, presso il portale della chiesa di San Pietro a Vasto, ci sarà Teresa Bellanova (Italia Viva), vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I temi che verranno trattati sono la Variante alla SS 16 e il Porto. Inoltre, martedì 28 settembre, alle 11.45, sarà a Vasto, presso la sede del Comitato elettorale di Menna in viale Perth, Andrea Orlando (Pd), ministro del Lavoro, che terrà insieme al sindaco di Vasto (dopo l’incontro con i sindacati e le parti sociali che si svolgerà presso la sala consiliare “G. Vennitti” del Comune di Vasto), una conferenza stampa alla presenza dei giornalisti.

A Lanciano, la Bellanova parteciperà poi ad un’ iniziativa elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Leo Marongiu, presso il comitato elettorale, sul tema ” Lanciano Città-cerniera”: quali infrastrutture per il futuro del Territorio”. Alle 21, il ministro Orlando prenderà parte a un’iniziativa elettorale sempre a sostegno del candidato Marongiu.

Per il centrodestra, invece, a Lanciano è atteso il vice segretario nazionale della Lega, l’onorevole Andrea Crippa, a sostegno del candidato sindaco Filippo Paolini. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, alle 16.45, nella sede della Lega in Corso Trento e Trieste, 100. Saranno presenti il candidato sindaco Filippo Paolini, l’onorevole Luigi D’Eramo, l’assessore regionale Nicola Campitelli, candidati e simpatizzanti.

A Sulmona, la Bellanova parteciperà ad un’ iniziativa elettorale a sostegno del candidato sindaco Gianfranco Di Piero. Alle 14.30 ci sarà anche il ministro Orlando che parteciperà a un incontro elettorale a Palazzo San Francesco.

“Francavilla al Mare, Europa” è il titolo della conferenza stampa, alla quale parteciperà anche l’europarlamentare Pd Pina Picierno, in programma per martedì 28 settembre, alle 11.30, presso il Tikitaka Village a Valle Anzuca di Francavilla al Mare. Saranno presenti Francesca Buttari e Mirko Di Muzio, candidati al Consiglio comunale del Partito Democratico. Interverrà la candidata sindaca Luisa Russo: “La presenza dell’Europarlamentare Pina Picierno sarà l’occasione per fare il punto sulle grandi opportunità che avranno i territori grazie ai fondi del PNNR e del pacchetto dei Fondi Europei 2021-2027, nonché dell’avvio dell’Ufficio Europa all’interno del Comune”, si legge in una nota.