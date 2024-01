ULTIMI GIORNI PER VISITARE LA MOSTRA IN ONORE DI WALT DISNEY ALLESTITA DA LANTERNA MAGICA ALL’AQUILA

L’AQUILA – Ancora qualche giorno per visitare la mostra “i 100 Natali di Papà Disney” proposta per Natale dall’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” ETS; un omaggio a Walt Disney, l’indimenticabile mago del cinema, per celebrare i 100 anni di attività. Inaugurata il 16 dicembre scorso a L’Aquila, nei locali di Palazzo Tre Marie, con la collaborazione della Compagni della Contessa, l’esposizione comprende una ricca selezione di poster e locandine dei popolarissimi capolavori cinematografici di Walt Disney.

Sarà aperta ad ingresso libero fino a domenica 7 gennaio coi i seguenti orari: tutti i giorni dalle 10:00-13:00 e dalle 16:00-20:00. Grande successo di pubblico e tanto divertimento per grandi e piccini che hanno potuto vivere e ri-viviere i grandi classici Disney: Biancaneve e i sette nani, Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi, Cenerentola, Alice nel paese delle meraviglie, Le avventure di Peter Pan, La bella addormentata nel bosco, La carica dei 101 e Mary Poppins, solo per citarne alcuni.