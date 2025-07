ULTRAMARATONA DEL GRA SASSO: PRESENTATA 14ESIMA EDIZIONE, PARTENZA E ARRIVO A SANTO STEFANO SESSANIO

L’AQUILA – Presentata oggi, nella Sala Stampa “Isolina Scarsella” di Palazzo Silone all’Aquila, la 14ª edizione dell’Ultramaratona del Gran Sasso, in programma domenica 27 luglio 2025 con partenza e arrivo nel suggestivo borgo di Santo Stefano di Sessanio.

La competizione podistica, lunga 50 km, è considerata una delle più affascinanti d’Italia per il tracciato immerso nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, tra paesaggi mozzafiato e borghi storici. Inserita nel calendario Gran Prix IUTA 2025 di Ultramaratona, rappresenta anche una tappa del Campionato Regionale UISP – fascia centro.

Il percorso, omologato UISP, attraversa luoghi simbolici del cuore d’Abruzzo: da Santo Stefano di Sessanio verso Calascio, Castel del Monte, il Valico di Capo La Serra, il Lago Racollo, fino a chiudere l’anello di nuovo a Santo Stefano.

Saranno premiati i primi tre classificati assoluti, sia maschili che femminili, oltre ai vincitori delle singole categorie. A tutti i partecipanti sarà consegnata una medaglia finisher.

Tra gli atleti annunciati figurano la campionessa italiana della 100 km, Maroni, Filippo Boanini della Nazionale italiana, e altri top runner del panorama nazionale.

“L’evento è molto più di una gara sportiva – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, intervenuto alla conferenza stampa – è un’occasione per promuovere il territorio, le sue eccellenze paesaggistiche, culturali e ambientali. Un evento che unisce sport, turismo e identità locale, valorizzando i borghi e i sentieri del Parco Nazionale Gran Sasso – Monti della Laga».

Presenti all’incontro Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, il sindaco del Comune di Santo Stefano di Sessanio, Fabio Santavicca, insieme al presidente dell’A.S.D. Manoppello Sogeda, Franco Schiazza e ai referenti tecnici dell’organizzazione.

“Correre tra i borghi più belli d’Italia è un’occasione imperdibile” ha sottolineato Marsilio, presentando l’Ultramaratona del Gran Sasso come un’altra occasione per vivere l’Abruzzo nella sua dimensione migliore: quella dell’ambiente e dei piccoli borghi, tra i più belli d’Italia: “si tratta di un’opportunità imperdibile per correre in questi luoghi straordinari, a quote importanti” ha proseguito. “Personalmente ho sempre avuto il rimpianto di non aver mai corso questa gara, nonostante in passato mi allenassi molto e partecipassi a diverse maratone”.

Quindi l’invito del Presidente della Regione rivolto gli appassionati a raggiungere Santo Stefano di Sessanio per vivere questa esperienza straordinaria tra i paesaggi di Campo Imperatore, della Baronia e dei borghi montani, autentici gioielli tra i più belli al mondo”. “Durante il percorso non mancheranno i punti di ristoro con i migliori prodotti tipici abruzzesi – ha concluso – un’occasione per rifocillarsi e alleggerire la fatica per raggiungere il traguardo con entusiasmo e determinazione”.

Per l’assessore Quaglieri “questa manifestazione è un esempio concreto di come lo sport possa accendere un faro sull’Abruzzo. Non è solo una gara, è un viaggio dentro l’anima del nostro territorio. Il Parco del Gran Sasso è una delle unicità paesaggistiche d’Europa e rappresenta un’identità forte, che ha saputo resistere all’omologazione della globalizzazione”. “Con oltre 600 iscritti già confermati – ha commentato l’assessore allo Sport – la manifestazione testimonia la forza della costanza e della passione: l’Abruzzo, ha abbracciato lo sport a 360 gradi, come motore di visibilità e crescita. Ne sono prova i grandi eventi ospitati in Abruzzo, tra cui i prossimi Europei di ciclismo 2029 e gli Europei di gravel 2025 nella Marsica”, ha concluso.