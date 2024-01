L’AQUILA – L’ex sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, è il nuovo difensore civico regionale.

Lo ha deciso il Consiglio regionale alla quarta votazione quando è stata sufficiente la maggioranza semplice.

Di Primio ha ottenuto 17 voti (ne erano sufficienti 16). L’avvocato marsicano Salvatore Braghini, portato dalle opposizioni di centrosinistra e del M5S, ha ottenuto quattro voti, ma nelle precedenti votazioni ne ha ottenuti dieci. Il consigliere di FdI Marco Cipolletti ha ottenuto un voto. A votare favorevolmente Di Primio la maggioranza di centrodestra.

La seconda votazione è stata annullata per la presenza di un maggior numero di schede.

Di Primio, avvocato di Chieti, coordinatore della lista del presidente Marco Marsilio alle elezioni regionali del prossimo 10 marzo, sostituisce il compianto Giandonato Morra, ex consigliere ed assessore regionale scomparso recentemente per un male incurabile.

In questa votazione si è ricompattata dopo che alcune settimane fa la Lega ha cercato un accordo con il Pd per nominare l’avvocato di Montesilvano Athony Aliano, ex assessore comunale di Montesilvano. Fdi e Fi invece avevano votato per Di Primio.