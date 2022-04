“UN ALTRO RISPARMIO E’ POSSIBILE”, D’ALFONSO: A PESCARA I VERTICI DI POSTE ITALIANE

PESCARA – “Un altro risparmio è possibile. Poste italiane SpA infrastruttura amica dei territori”.

Questo il titolo dell’evento che verrà presentato dal senatore Luciano D’Alfonso domani – sabato 2 aprile, alle 11 – e che avrà luogo lunedì 4 aprile, all’Auditorium Petruzzi di Pescara, a partire dalle 9.30. Nel corso della conferenza stampa di domani verranno anticipate ai giornalisti alcune richieste specifiche veicolate dai piccoli comuni.

All’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Europa Prossima e dall’Officina del Senatore D’Alfonso prenderà parte l’amministratore delegato del gruppo Poste Italiane SpA Matteo Del Fante assieme al condirettore generale Giuseppe Lasco.

Al centro dell’evento, il ruolo che Poste Italiane sta giocando in Abruzzo all’interno del più grande processo di innovazione tecnologica e digitalizzazione del Sistema Italia mai avviato prima: “Quella di lunedì prossimo a Pescara – sottolinea il senatore D’Alfonso – sarà un’occasione di confronto straordinaria tra i vertici di Poste Italiane e il nostro territorio: ascolteremo da loro a che punto sono le iniziative strategiche per l’Abruzzo, gli interventi già realizzati e quelli in programmazione. Ma saranno anche loro a voler prestare ascolto alle voci dai territori, delle zone interne e dei piccoli comuni in particolare, che saranno rappresentate dagli altri autorevoli partecipanti”.

Assieme al senatore D’Alfonso prenderanno parte all’evento: la professoressa Francesca Masciarelli, del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università D’Annunzio di Pescara; Marcello Salerno, sindaco di Ari e rappresentante Anci Abruzzo; Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia e vice presidente del consiglio nazionale Anci; Antonio Di Marco, presidente interregionale Borghi più belli d’Italia; Giuseppe Girolimetti, responsabile associazione nazionale Costruttori Edili di Pescara; Michele Di Bartolomeo, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Pescara; Federica Chiavaroli, coordinatrice delle imprenditrici di Confindustria Chieti-Pescara.