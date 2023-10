UN ANNO DI GOVERNO MELONI: DOMENICA 22 OTTOBRE EVENTO ALL’AQUILA

L’AQUILA – “L’Italia vincente. Un anno di risultati” è l’iniziativa organizzata dai Gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d’Italia per raccontare l’attività del Governo Meloni.

La data scelta, quella di domenica 22 ottobre, coincide esattamente con il giuramento, nel 2022, dell’esecutivo.

Domenica 22 ottobre a partire dalle ore 9,00 i senatori abruzzesi Etelwardo Sigismondi e Guido Liris, il deputato Guerino Testa – rispettivamente anche coordinatore e vice coordinatori regionali del partito – e il sottosegretario alle Imprese e al made in Italy Fausta Bergamotto, tracceranno il bilancio del primo anno di legislatura, in cui non mancherà un punto di vista abruzzese.

Durante l’evento, intervento in videocollegamento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, eletta proprio nel collegio L’Aquila-Teramo.