UN ANNO DI GOVERNO, MELONI: “CAMMINO A TESTA ALTA, NON SONO MAI SCESA A COMPROMESSI”

ROMA – “Un anno fa il governo che ho l’onore di guidare giurava nella mani del presidente della Repubblica. Era un giorno storico per Fratelli d’Italia, per il centrodestra, per gli italiani che dopo 11 anni di governi confezionati nel palazzo vedevano tornare un governo espressione della loro volontà ed era un giorno storico per l’Italia che per la prima volta dall’unita’ vedeva una donna alla guida del governo. Sono fiera di quello che abbiamo fatto, di noi, della nostra classe dirigente e di me stessa, posso guardarmi allo specchio e vedere ancora la stessa persona, ho camminato a testa alta, non sono scesa a compromessi”.

Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, a “L’Italia vincente – Un anno di risultati”, in corso a Roma e in contemporanea in tutta Italia.

“Il tentativo di indebolirci” ha raggiunto “vette mai raggiunte prima”. Testa dritta, sguardo rivolto verso l’alto”, ha aggiunto. “Gli altri continuino a rotolarsi nel fango, noi continueremo a volare alto”, ha osservato tra l’altro la premier.