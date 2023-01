UN ANNO DI L’AQUILA CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT: IL BILANCIO IN UN CONVEGNO

L’AQUILA – Dopo più di sessanta eventi – tra cui alcuni di caratura internazionale – che hanno coinvolto le oltre cento associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio, animando la città, le periferie, le frazioni e la montagna con il coinvolgimento di quasi 52mila persone tra partecipanti, atleti e spettatori, L’Aquila Città europea dello Sport 2022 va definitivamente in archivio con un convegno in programma venerdì prossimo, 13 gennaio all’Auditorium del Parco, con la straordinaria partecipazione di Andrea Lucchetta, ex campione di pallavolo.

“Il contributo dello sport all’inclusività e allo sviluppo sostenibile” è il tema della giornata, che si aprirà alle ore 9,00 coi saluti istituzionali in cui sono previsti gli interventi di un rappresentante del Ministero dello Sport, del sindaco Pierluigi Biondi, del senatore Guido Liris, assessore regionale allo Sport al momento dell’aggiudicazione del titolo, del prefetto Cinzia Torraco, del consigliere regionale Mario Quaglieri, del direttore dell’Ufficio scolastico regionale Mario Nardocci, del rettore dell’Università dell’Aquila Edoardo Alesse, della rettrice del Gran Sasso Science Institute Paola Inverardi, del presidente regionale del Coni Enzo Imbastaro, del responsabile regionale Sport & Salute Domenico Scognamiglio, del presidente dell’Ordine dei medici della provincia dell’Aquila Maurizio Ortu, del direttore dell’Accademia medica Ettore Martini, del presidente dell’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo Enrico Perilli, del presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri, del responsabile regionale Bper Stefano Bussiglieri, dell’assessore comunale allo Sport Vito Colonna e del coordinatore organizzativo di Aces Sport Luca Parmigiani, del presidente di Aces Sport Vincenzo Lupattelli. Modera il giornalista Marco Signori.

Alle ore 10,30 spetterà al professor Francesco Bizzarri, presidente del Comitato organizzativo, tracciare un bilancio dell’anno in cui L’Aquila è stata Città europea dello Sport. Alle ore 11,00 parola alla professoressa Maria Vittoria Isidori, del Dipartimento di Scienze umane dell’Università dell’Aquila, che illustrerà le “linee di ricerca e indagine dell’educazione e della didattica inclusiva: il contributo dello sport allo sviluppo sostenibile”.

Alle 11,30 “Esercizio e sport: una necessità umana?” con Massimiliano Di Liborio, psicologo-psicoterapeuta, presidente dell’Associazione italiana psicologia dello sport e dell’esercizio (Aips). Alle ore 12,00 tavola rotonda su “L’importanza dell’attività motoria in ambito scolastico e nello sviluppo dell’adolescente”, moderata da Bizzarri, con il professor Antonello Passacantando dell’Ufficio scolastico regionale, la professoressa Maria Giulia Vinciguerra, delegata allo sport dell’Università dell’Aquila, la professoressa Isidori, il professor Guido Grecchi dell’Ufficio scolastico regionale e il professor Franco Marinangeli dello stesso ateneo e con Andrea Lucchetta.

La chiusura del convegno è prevista alle ore 13,00.