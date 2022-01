UN ANNO FA LA TRAGEDIA DEL VELINO, OGGI LA MARSICA RENDE OMAGGIO AI QUATTRO ECURSIONISTI

AVEZZANO – È passato un anno dalla tragedia del Velino, quando una valanga costò la vita a Tonino Durante, Gian Mauro Frabotta, Gianmarco Degni e Valeria Mella e oggi per la Marsica è il giorno del ricordo.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, questa mattina, alle ore 10, è stata organizzata dal Comune di Massa d’Albe una cerimonia nell’area a loro a dedicata in prossimità del rifugio Casale da Monte, a Forme di Massa d’Albe. Proprio in quel luogo, infatti, per volere dei familiari, sono state quattro querce in loro ricordo.

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il prefetto Cinzia Torraco, il vescovo Giovanni Massaro e il presidente della Regione Marco Marsilio.

Oggi pomeriggio, alle 16.30, il Comune di Avezzano renderà omaggio alle vittime del Velino con una celebrazione che si terrà alle 16.30 a largo Caduti dei vigili del fuoco davanti alla stele eretta in memoria del commerciante di piazza Torlonia, dell’ingegnere dell’Eni e dei giovani fidanzati che si erano conosciuti sui banchi del liceo Scientifico.

La cerimonia sarà aperta da un momento di preghiera guidato da Sua Eccellenza rev.ma Mons. Giovanni Massaro e si svolgerà nel rispetto delle attuali regole covid.

Alle 17.30, nella cattedrale di Avezzano, i familiari renderanno infine omoggio alle vittime con una cerimonia privata.

“Onorare le vittime, rendergli omaggio senza mai dimenticare quanto successo perché la memoria generi cultura, conoscenza e alimenti riflessione; impegnarsi quotidianamente affinché tragedie simili non si ripetano”. E’il messaggio del’assessore regionale alle Aree interne Guido Liris nell’anniversario di una doppia tragedia, quella del monte Velino, che un anno fa vide perire quattro escursionisti e quella del Monte Cefalone, che quattro anni prima vide un elicottero del 118 schiantarsi nei pressi di Campo Felice, dove si era recato per soccorrere uno sciatore.