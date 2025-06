UN ANNO FA L’OMICIDIO DEL 16ENNE CROX: LE INIZIATIVE A PESCARA

PESCARA – È passato un anno dall’omicidio di Christopher Thomas Luciani, detto ‘Crox’, il 16enne brutalmente ucciso con 25 coltellate, il 23 giugno del 2024, in un’area di Rfi attigua al parco ‘Baden Powell’ di Pescara, da due coetanei che, subito dopo i fatti, andarono al mare a fare il bagno.

Il delitto, avvenuto per futili motivi legati al consumo di stupefacenti, ha profondamente scosso la città, che oggi commemora Crox con due iniziative.

Nel pomeriggio, proprio all’interno del parco, la nonna del giovane, Olga Cipriano, che dalle settimane successive all’omicidio è costantemente impegnata nella sensibilizzazione dei più giovani, ha organizzato una commemorazione dal titolo “Onoriamo la vita di Christopher. Un ricordo che non svanisce, una luce che resta”.

Questa mattina, invece, all’Aurum, la presidenza del Consiglio regionale, la garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Maria Concetta Falivene, la Garante dei detenuti Monia Scalera e l’assessorato alle Politiche sociali della Regione Abruzzo hanno promosso il convegno ‘Il mondo familiare e minorile tra prassi e diritto’ per la presentazione del progetto regionale ‘Prevenzione dei disagi minorili’ e del testo scientifico ‘Istituzioni di diritto minorile integrato’ che sarà adottato in diversi corsi di laurea.

Presente, anche in questo caso, oltre agli organizzatori e ai rappresentanti delle forze dell’ordine, la nonna del ragazzo, secondo cui “si educa con il cuore, con l’ascolto e con l’esempio”.

C’era, tra gli altri, il direttore generale per la Giustizia minorile e riparativa – Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, Alessandro Buccino Grimaldi. Durante l’evento è stato proiettato un video, in memoria di Crox, girato proprio nel parco in cui il 16enne fu ucciso.

Per l’omicidio di Christopher erano stati arrestati due minorenni che nei mesi scorsi sono stati condannati dal Tribunale dei Minori dell’Aquila rispettivamente a 19 anni e 4 mesi e a 16 anni per omicidio volontario, con le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi.