UN APIARIO DIDATTICO E 100 ALBERI: LIONS L’AQUILA INVESTE IN NATURA E BIODIVERSITA’

L’AQUILA – l Lions Club L’Aquila si fa promotore di un futuro più inclusivo e sostenibile, unendo le forze per l’ambiente, la biodiversità e la formazione delle nuove generazioni. Un impegno concreto, tangibile e illuminante, come dimostra il recente meeting “Inclusione, ambiente, biodiversità e formazione” tenutosi presso la sede dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) L’Aquila.

Il cuore dell’iniziativa è stata la donazione di un apiario didattico e l’avvio del progetto “Il mondo delle api e la diversità”, realizzato in stretta collaborazione con l’associazione “Le Api nel Cuore”. Un percorso formativo che ha visto protagonisti i ragazzi dell’AIPD e gli alunni delle scuole primarie della città, in un’esperienza unica di apprendimento attraverso l’avventura, il contatto con la natura e la condivisione dei saperi.

«Vogliamo costruire un ponte tra scuola e disabilità, tra ambiente e formazione, tra cura del territorio e valorizzazione delle differenze,» ha spiegato la presidente del Lions Club L’Aquila, Roberta Spaziani. «Le api ci insegnano che ogni individuo, pur nella propria unicità, ha un ruolo essenziale in una comunità armoniosa. Da qui nasce il nostro progetto, per far scoprire ai più piccoli il valore della cooperazione, della fiducia e della responsabilità, ma anche per offrire ai ragazzi dell’AIPD occasioni di protagonismo attivo».

Un messaggio forte e chiaro che sottolinea l’importanza dell’integrazione e del valore intrinseco di ogni individuo. Il meeting è stato anche l’occasione per celebrare un altro importante gesto: la piantumazione di 100 piante tra alberi e arbusti presso la sede dell’AIPD. Un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione del Reparto Carabinieri Biodiversità di L’Aquila e di un’impresa locale. Un gesto non solo simbolico, ma profondamente ambientale, che rafforza l’impegno del Lions Club per uno sviluppo sostenibile e la tutela del territorio. «Crediamo fortemente,» ha concluso la presidente Spaziani, «che l’inclusione non sia un atto di carità, ma un investimento culturale. E questo progetto ne è un esempio concreto».

Una visione lungimirante che pone l’accento sulla crescita sociale e culturale che deriva dall’accettazione e valorizzazione delle diversità. L’impegno del Lions Club L’Aquila, dunque, si conferma un modello di riferimento per la comunità, dimostrando come azioni concrete e sinergie possano contribuire a costruire un futuro più giusto, verde e inclusivo per tutti.