UN ARRESTO PER TENTATO FURTO DI UNA BICI A CEPAGATTI E ALTRE DENUNCE DEI CARABINIERI A MONTESILVANO

PESCARA – I Carabinieri del Comando Provinciale pescarese, questo fine settimana, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori. Nei servizi sono stati impiegate diverse pattuglie delle Stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Nel corso dell’attività, i Carabinieri della Stazione di Cepagatti, su indicazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in una abitazione di Via Messina nel comune di Spoltore, ove era stata segnalata l’intrusione di un soggetto all’interno di un condominio. I militari giunti sul posto fermato, un 29enne, a forzare la serratura di una bicicletta elettrica del valore di 1.200 (milleduecento) euro ed è stato trovato con un set di attrezzi per lo scasso.

A Pescara un 23enne è stato denunciato per ricettazione ed un 24enne è stato denunciato per tentato furto, mentre a Montesilvano un 29enne è stato denunciato per furto aggravato. Durante il servizio sono state identificate 676 persone, controllate 373 veicoli e sanzionati 9 automobilisti. I controlli straordinari proseguiranno nelle prossime settimane nell’intera provincia, nelle zone cittadine, industriali e commerciali.