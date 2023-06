“UN BILANCIO SUGLI ULTIMI 20 ANNI DI PESCARA”: CONVEGNO ORGANIZZATO DALL’ONOREVOLE D’ALFONSO

PESCARA – Raccontare, progettare e liberare la Nuova Pescara: è l’obiettivo del convegno “14 giugno 2003/2023: venti anni di ragioni. Cosa abbiamo fatto e cosa avremmo potuto fare?” che si terrà sabato 17 giugno dalle ore 10 alle ore 12 nella sala consiliare del Comune di Pescara.

L’evento è organizzato dall’Officina del deputato Luciano D’Alfonso. A portare il loro contributo saranno – oltre allo stesso D’Alfonso – l’ex assessore comunale Armando Mancini, l’ex presidente del Consiglio comunale Gianni Melilla, le consigliere comunali Erika Alessandrini e Stefania Catalano, il sindaco di Spoltore Chiara Trulli, la componente della direzione nazionale PD Leila Kechoud, l’architetto Enzo Siviero (progettista del ponte del Mare e del ponte Flaiano nonché ispiratore del ponte Celestino), Fabiana Tenerelli del comitato Salviamo Viale Marconi, il rappresentante distrettuale dell’Interact Pierfranco Di Zio e la giornalista Grazia Di Dio.

“Nel giugno di venti anni fa i cittadini di Pescara mi affidarono per la prima volta il timone dell’amministrazione comunale – spiega D’Alfonso – e dopo un lustro mi confermarono la loro fiducia. Poi ci fu un’interruzione giudiziaria che alla prova dei fatti si rivelò mancante di qualsiasi fondamento: la verità venne sostituita dalla verosimiglianza. Nel frattempo la città è cresciuta, a volte con ordine e bellezza – penso ai due nuovi ponti che la abbelliscono – e a volte in maniera caotica. L’evento di sabato 17 vuole descrivere questa crescita per poi tracciare le strategie da mettere in campo nel futuro affinché Pescara riprenda un cammino virtuoso. Per farlo – prosegue il deputato dem – ho chiesto la testimonianza di amministratori di oggi e di ieri, oltre al contributo di professionisti che ben conoscono questi luoghi. Sarà l’occasione per scatenare una tempesta di idee e lanciare la nuova realtà urbana che nascerà nel 2027”.