UN CALCIO AL FEMMINILE: A CASEMATTE DIBATTITO E PARTITA ITALIA-BELGIO

L’AQUILA – Lunedì 18 luglio nel parco di Collemaggio, presso lo spazio di CaseMatte, proietteremo all’aperto su maxi schermo Italia-Belgio, ultima partita della fase a gironi dell’europeo di calcio femminile “Inghilterra 2022”. Una partita fondamentale in cui le azzurre devono tentare di vincere per passare il turno.

Prima della partita, a partire dalle 19:30, ci sarà un confronto pubblico sulla realtà del calcio femminile alla presenza di Laura Tinari, responsabile Regionale Calcio Femminile, Marco Tobia allenatore women L’Aquila soccer, Salima Cure collettivo Fuori Genere, Alessandro Tettamanti United L’Aquila e tutte le atlete e gli atleti, le operatrici e gli operatori del calcio locale che vorranno intervenire.

Si legge nella nota: “Vogliamo dare al calcio femminile l’importanza che si merita, per uno sport, il calcio, che per troppo tempo è stato declinato solamente al maschile e che invece, fortunatamente, sta emergendo con realtà importanti su tutti i territori e sta contribuendo ad un importante cambio culturale nel nostro Paese.Finalmente a partire dal prossimo anno ad esempio, anche le giocatrici di calcio saranno considerate professioniste acquisendo gli stessi diritti di qualsiasi lavoratore: il riconoscimento della malattia, dei giorni di maternità, il versamento dei contributi Inps per la pensione. Fino a ieri non era così”.

“Tramite il calcio e la popolarità che ha, le donne possono continuare ad abbattere le barriere che ben conosciamo, composte da stereotipi di genere, sessismo e patriarcato, ben radicate nella nostra società. Per questo ci piace contribuire a far crescere la popolarità e la pratica del calcio femminile anche sul nostro territorio”, conclude la nota.