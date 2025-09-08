“UN CAMPIONE IN FAMIGLIA” A CHIETI CON PANATTA, GRAZIANI E DESPAIGNE PER UNO STILE DI VITA SANO

CHIETI – – Lo sport come scuola di vita e volano di aggregazione per le famiglie italiane: Generali, con la sua Rete Cattolica, promuove la terza edizione di “Un Campione in Famiglia”, un tour itinerante strutturato in più tappe all’insegna del divertimento e del benessere, e dello slogan “Lo sport come scuola di vita”.

L’obiettivo dell’iniziativa, realizzata in partnership con la società RG e con il patrocinio delle istituzioni locali, è favorire una socialità condivisa all’interno delle comunità locali, tra i giovani e le loro famiglie, attraverso la pratica sportiva, il gioco e altre attività di carattere ludico. Una manifestazione che vede protagonisti anche per questa edizione tantissimi ragazzi e i loro familiari, accompagnati nelle più belle piazze del nostro Paese da Generali e gli agenti sul territorio.

L’obiettivo della mattinata? Far vivere alle famiglie un momento ricreativo insieme a tre importanti testimonial dello sport italiano nel mondo: Adriano Panatta, Ciccio Graziani e Joel Despaigne.

«Un Campione in Famiglia nasce con l’intento di promuovere, attraverso lo sport e il divertimento, la socializzazione e uno stile di vita sano e partecipativo all’interno di ciascuna comunità», spiega Marco Oddone, Chief Marketing and Distribution Officer di Generali Italia. «Siamo orgogliosi che il tour, dalla sua partenza, abbia toccato 8 diverse città, coinvolgendo quasi 2mila bambini con le loro famiglie e portando in piazza 3mila persone. Grazie ad agenti e consulenti professionisti nella protezione delle persone, Generali propone soluzioni per la famiglia a tutela di ogni contesto della vita quotidiana: la salute e il benessere, la casa, il futuro e la mobilità. L’iniziativa offre dunque una nuova occasione di incontro e condivisione con i clienti, in un rapporto storicamente fondato su socialità, dialogo e ascolto delle esigenze nelle collettività locali».

La tappa di Chieti di “Un Campione in Famiglia” avrà luogo sabato 13 settembre a partire dalle ore 09.00 in Piazza San Giustino. Ad accogliere giovani e famiglie della città, insieme agli Agenti della Rete Cattolica, ci saranno anche le tre leggende che hanno fatto la storia dello sport azzurro. All’interno della piazza verrà allestito un vero e proprio Villaggio dotato di un campo da tennis, un mini campo da calcio, e un campo da pallavolo, dove Adriano Panatta, Ciccio Graziani e Joel Despaigne coinvolgeranno per l’intera mattinata i presenti in gare e partite; ci saranno poi una zona riservata a spettacoli di magia e truccabimbi e un’area con animazione nella quale i partecipanti potranno cimentarsi in giochi di coordinazione e motricità, sfidarsi in vere e proprie gare e assistere a momenti di intrattenimento e di animazione.