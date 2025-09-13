“UN CAMPIONE IN FAMIGLIA”: GRAN FOLLA A CHIETI PER PANATTA, GRAZIANI E DESPAIGNE

CHIETI– Grande successo questa mattina a Chieti per la seconda tappa dell’edizione 2025 di ” Un Campione in Famiglia “, il tour itinerante all’insegna dello sport promosso da Generali e la sua Rete Cattolica, in partnership con la società RG, il patrocinio del Comune di Chieti e il coinvolgimento degli agenti del territorio.

Piazza San Giustino si è trasformata per una mattinata in una grande “arena” di sport e divertimento: oltre 300 bambini della città accompagnati dai loro familiari hanno avuto l’opportunità di incontrare e trascorrere alcune ore di gioco e spensieratezza in compagnia di tre atleti che hanno fatto la storia dello sport azzurro: Adriano Panatta, Ciccio Graziani e Joel Despaigne.

L’edizione 2025 del tour, che ha come slogan «Lo sport come scuola di vita», si è strutturata quest’anno in due tappe: Crema, lo scorso giugno, e Chieti, appuntamenti di notevole richiamo per giovani e famiglie. Il percorso nasce con l’obiettivo di promuovere, attraverso lo sport e il divertimento, la socialità condivisa e uno stile di vita sano e partecipativo all’interno di ciascuna comunità.

Per gli appassionati di sport si è trattato di un’occasione unica per incontrare la stella della storia del tennis Adriano Panatta, il centravanti della nazionale italiana campione del mondo di Spagna 1982 Ciccio Graziani, e il fuoriclasse del volley Joel Despaigne. Nella piazza della città è stato allestito un vero e proprio Villaggio dotato di tre mini-campi, da tennis, calcio e volley, una zona riservata a spettacoli di magia e truccabimbi e un’area dedicata a giochi di coordinazione motoria e psicomotricità.

«Un Campione in famiglia vuole promuovere il benessere e lo sport, elementi base dell’educazione di bambini e ragazzi, ma anche dell’evoluzione della nostra offerta con soluzioni che puntano su prevenzione, check up, monitoraggio e percorsi verso uno stile di vita più sano – ha dichiarato Marco Oddone, Chief Marketing and Distribution Officer di Generali Italia, -. Questa giornata, che ha offerto l’opportunità a bambini, genitori e nonni di giocare in piazza insieme ai grandi Campioni, è un regalo che Generali, con la sua Rete, vuole fare alle comunità locali in cui opera. L’iniziativa ci permette di rinsaldare la storica presenza della Rete Cattolica sul territorio, dalle grandi province ai centri minori, e dal suo impegno costante, fondato su socialità, dialogo e ascolto delle esigenze dei territori».

«Siamo davvero entusiasti della forte adesione delle famiglie di Chieti a questo evento promosso da Generali – ha aggiunto Adriano Panatta – L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di promuovere, attraverso la pratica sportiva, l’animazione, la musica e tanti giochi, una mattinata di aggregazione e di condivisione all’aria aperta, nella splendida cornice della Piazza San Giustino tra i giovani e le famiglie. Vedere il sorriso di tanti genitori unirsi a quello di bimbi e ragazzi, è stata una bellissima emozione. L’essenza di manifestazioni come questa è proprio lo stare insieme e giocare vivendo lo sport con leggerezza».

«E’ un viaggio meraviglioso che facciamo insieme a Generali e alla sua Rete contribuendo, con la nostra passione e la nostra storia di Campioni dello Sport, a rendere speciale una mattinata all’insegna del gioco, dell’animazione e del sano divertimento, coinvolgendo i giovani e le loro famiglie» ha dichiarato Ciccio Graziani .

“Lo sport rappresenta un incredibile strumento di unione sociale: incoraggia la condivisione, accende la passione e trasmette entusiasmo. È proprio questo spirito che oggi, insieme a Ciccio e Adriano, abbiamo portato in campo durante la tappa di Chieti di “Un Campione in Famiglia” con l’obiettivo di offrire a tante famiglie italiane l’occasione di incontrarsi, giocare e divertirsi» ha concluso Joel Despaigne.