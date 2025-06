UN CANE GUIDA PER UNA RAGAZZA NON VEDENTE: A PESCARA L’INCONTRO TRA GRETA E KIMBO

PESCARA – Una cane guida per una ragazza non vedente, Greta, che ha appena compiuto 17 anni.

È questo il dono del club Pescara Valpescara del Lions Club International, guidato da Simona Andreoli, un sogno che si avvera per la giovane Greta, di Avezzano, che oggi è arrivata al parco Florida di Pescara per incontrare la prima volta il suo cane guida, Kimbo.

L’intesa è stata immediata. All’incontro hanno assistito questa mattina il sindaco Carlo Masci e l’assessore alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio che ha seguito il progetto sin dal primo momento, un anno fa, quando i Lions del club Pescara Valpescara, con Andreoli, hanno deciso di portare avanti l’iniziativa e hanno avviato la raccolta fondi, con tante attività.

Kimbo – viene spiegato in una nota – è stato individuato e in parte già formato dal Centro di addestramento nazionale di cani per non vedenti di Limbiate che si occuperà di formare anche Greta, nei prossimi mesi, come ha annunciato stamani il presidente del Centro Giovanni Fossati, accompagnato da due istruttori che hanno mostrato l’attività svolta dai cani quando affiancano un non vedente.

“Complimenti”, ha detto Masci aprendo la manifestazione, “so che i club service fanno tanto per la città e so dell’impegno totale che mettete per aiutare chi ha bisogno. Quello di oggi è un gesto commovente e nobile, deve essere preso d’esempio da tutti e fa onore alla città”.

“Ho vissuto questo progetto dal primo momento”, ha commentato Sulpizio, “e sono contento che si chiuda il cerchio regalando un sorriso a Greta. E’ bello sapere che ci sono tante associazioni che fanno del bene alla città, oggi ne abbiamo l’ennesima dimostrazione. Questa è la Pescara che ci piace”.

Grande la soddisfazione di Andreoli, espressa davanti ai soci e al governatore del Distretto 108 Mario Boccaccini, anche lui entusiasta di questo incontro tra Greta e il cane che le è stato destinato.

“Desideravo realizzare il sogno di una persona non vedente abruzzese e quando ho saputo che c’era una ragazza in attesa di un cane mi sono subito attivata e abbiamo promosso tante iniziative per raccogliere i fondi necessari per finanziare questo progetto”, ha detto Andreoli accogliendo tanti soci.

“Sono molto felice e grata. Non vedo l’ora di poter essere ancora più autonoma grazie al cane guida: per me rappresenta tutto, una grandissima parte della mia vita”, ha commentato Greta.

“È stato un incontro bellissimo, quello tra Greta e Kimbo”, ha raccontato la madre della giovane. “Si sono subito piaciuti. Ora proseguirà la fase dell’addestramento, poi verrà a casa con noi”.