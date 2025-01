SANTA MARIA IMBARO – Un centro servizi sanitari provinciale nell’ex Mario Negri Sud di Santa Maria Imbaro, importante centro di ricerca medica-farmacologica chiuso dal 2015.

Questa mattina, su iniziativa del presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna, si è tenuto un incontro nella sala della Provincia per discutere l’ipotesi progettuale avanzata dalla Asl Lanciano Vasto Chieti riguardo la realizzazione di un centro servizi sanitari nell’immobile di proprietà della Provincia.

La proposta è stata illustrata dal direttore generale della Asl 2, Thomas Schael.

All’incontro hanno partecipato ai sindaci dei comuni di Lanciano e Santa Maria Imbaro, Filippo Paolini e Maria Giulia Di Nunzio, con i rispettivi consiglieri e assessori comunali. L’incontro è terminato con l’impegno dei sindaci a convocare prossimamente dei consigli comunali per esprimersi sulla fattibilità e sulle modalità di attuazione del progetto proposto dalla Asl.

La proposta della Asl prevede di allocare presso l’immobile le attività del Dipartimento Prevenzione, uffici tecnici e amministrativi, funzioni di staff, Centro di formazione, back office Cup, logistica del farmaco e Centro regionale sangue.

Come spiegato da Schael: “Si tratta di un’operazione sulla quale continuo a insistere perché convinto che sia utile a tutto il territorio – ha tenuto a precisare – Credo fortemente che quella di realizzare nell’ex Mario Negri Sud un Centro Servizi per la salute con molteplici attività sia una proposta da accogliere non solo per restituire utilità e dignità a un immobile di valore, ma soprattutto per concentrare in un’unica struttura servizi e attività che oggi sono dislocati variamente in sedi non ottimali, e neppure facili da identificare”.

“Ringrazio il presidente della Provincia che appoggia il nostro progetto e confido nella lungimiranza dei Comuni di Lanciano e Santa Maria Imbaro, affinché sappiano guardare all’opportunità che questa proposta rappresenta e ai vantaggi che ne potranno derivare, anche in termini di nuovi posti di lavoro”, ha concluso Schael.

Per il presidente Menna: “La proposta della Asl, nell’ottica di una implementazione dei servizi sanitari su scala provinciale, va valutata e considerata anche alla luce di una nuova destinazione per un immobile importante della Provincia di Chieti. Tuttavia è fondamentale che i territori si esprimano su questa ipotesi progettuale, che tocca l’intero territorio provinciale ma interessa in modo particolare un centro importante della Provincia come Lanciano. L’ascolto e il confronto con i Comuni saranno determinanti per delineare un percorso condiviso e realistico con la Asl”.