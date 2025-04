UN CINEMA IN CENTRO ALL’AQUILA: OK ALLA PETIZIONE ANCHE DA SORRENTINO A GARRONE

L’AQUILA – Anche il Premio Oscar Paolo Sorrentino e il Leone d’Argento Matteo Garrone sostengono la raccolta firme del L’Aquila Film Festival per la riapertura in Centro di una sala cinematografica. Paolo Sorrentino aveva già mostrato la sua vicinanza alla città dell’Aquila e al L’Aquila Film Festival nel 2009 realizzando il cortometraggio “L’assegnazione delle tende” e poi accompagnandone la proiezione proprio durante la speciale edizione del Festival di quell’anno. Oggi, a sedici anni di distanza, torna a mostrare la sua vicinanza aderendo alla petizione del L’Aquila Film Festival.

Oltre a Garrone e Sorrentino sono moltissime le adesioni all’appello per una sala all’Aquila: la scrittrice Dacia Maraini sostiene convintamente la necessità di riaprire un cinema in città e poi anche il mondo della musica con i Premio tenco Francesco Baccini ed Alessio Lega ed il cantautore romano Flavio Giurato; ancora tanti registi come Andrea Magnani, Duccio Chiarini, Nina Di Majo, Giorgio Verdelli, Filippo Barbagallo, Francesco Paolucci, Davide Del Degan, Mimmo Mancini, Daniele Gaglianone, Michele Vannucci, Cecilia Fasciani e davvero tanti tanti tra addetti ai lavori, giornalisti, artisti e accademici, compresa la Rettrice del Gran Sasso Science Institute Paola Inverardi.

La petizione ha avuto grande attenzione anche in città con unanime consenso; “…dopo 16 anni dal Terremoto, è di fondamentale importanza…!”, “Il cinema è una priorità e in città manca tanto”, “È giusto ed importante” sono solo alcuni tra i commenti che si possono leggere tra i tanti dei sottoscrittori.

Per il L’Aquila Film Festival tale azione punta a dare un senso anche costruttivo oltre che giustamente e dolorosamente commemorativo alla giornata del ricordo; la raccolta firme, raggiungibile all’indirizzo https://www.change.org/p/l-aquila-aprire-un-cinema-in-centro-recuperare-la-sala-giovanni-paolo-ii , andrà avanti fino a tutta la giornata del 6 aprile e oltre fino al raggiungimento dell’obiettivo.