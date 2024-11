UN CONVEGNO DELLA CNA DI PESCARA PER DIRE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

PESCARA – Il contrario della paura”. Per aiutare le donne, tutte le donne, nella loro battaglia contro la violenza e la sopraffazione: una battaglia che le riguarda tutte, qual che sia la loro età o la loro condizione sociale. Ma riguarda anche tutto il resto della società, ed il mondo dell’ imprenditoria non fa certo eccezione.

Questo il titolo e il senso dell’evento organizzato ieri dalla Cna di Pescara in occasione della Giornata internazionale contro la violenza, cui la confederazione artigiana presieduta da Cristian Odoardi e diretta da Luciano Di Lorito non ha voluto fare mancare il proprio sostegno.In una sala conferenze gremita di persone, in via Cetteo Ciglia, hanno risposto in tanti all’ invito, per ascoltare in un dibattito a più voci le testimonianze di donne impegnate in prima fila, ogni giorno, a difesa di altre donne più fragili: l’avvocatessa Greta Colantonio; il giudice onorario del Tribunale di Pescara Anna Bellafante; la psicologa Claudia Chiavarini; la scrittrice Antonella Di Leonardo.