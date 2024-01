UN DOCUFILM E UN INCONTRO SU SESSUALITA’ E DISABILITA’ ORGANIZZATI DALL’ATENEO DI TERAMO

TERAMO – “Love, voglia di tenerezza” è il titolo del documentario, che sarà proiettato giovedì 18 gennaio ore 16 nell’Aula Tesi del polo “Spaventa” dell’Università di Teramo, da cui prenderà spunto un convegno sulla “Sessualità e disabilità”.

Con la presentazione e proiezione documentario sarà introdotto il tema della sessualità delle persone disabili. Nel 1993 l’Assemblea Generale dell’ONU ha approvato un documento nel quale viene riconosciuto il diritto a tutti i portatori di handicap di esperire la propria sessualità. Tale concetto è stato ribadito nella Dichiarazione dei Diritti sessuali della WHO nel 2006, in cui si afferma che “è diritto di tutti gli esseri umani, liberi da coercizione, discriminazione e violenza: raggiungere il più alto livello di salute sessuale, comprendendo l’accesso ai servizi sanitari per la salute sessuale e riproduttiva”.

Interverranno come relatori: Samantha Sciamanna, Neurologa Centro Clinico Sclerosi Multipla della Asl di Teramo , la Psicoterapeuta Manuela Costantini, l’urologo Luca Topazio, Alessandra Martelli delegata al Welfare dell’Università di Teramo. Saranno riconosciuti i crediti formativi universitari agli studenti. Tra le collaborazioni dell’Università di questa iniziativa, c’è la Asl di Teramo.