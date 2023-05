UN DRONE IN VOLO SU RAIANO PER SCOVARE I LADRI: INIZIATIVA DEI RESIDENTI STUFI DEI FURTI

RAIANO – Visto che non sembrano esserci rimedi efficaci contr0 i furti con i mezzi consueti ecco che in Valle Peligna si attrezzano e arriva anche un drone. L’iniziativa, come riporta il sito Reteabruzzo di Sulmona, è di un gruppo di abitanti di Raiano, dove i furti nelle case sono ormai un fatto quasi giornaliero, ed è stata avviata con l’assenso delle forze dell’ordine.

Il drone è di un privato ed è registrato e dotato di specifica autorizzazione da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile.

Negli ultimi 24 giorni, come riporta Reteabruzzo, ha effettuato quasi 100 ore di volo, per una media di quattro ore ogni nottata, per un totale di 1692 km di pattugliamento.

Naturalmente proseguono le attività investigative dei carabinieri che in qualche modo contribuiscono a tamponare le incursioni delle bande di malviventi che infestano da mesi la zona. Finora, però. non ci sono stati arresti che potrebbero porre fine a questa situazione.