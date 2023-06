UN DRONE PER IL TRASPORTO DI PRESIDI SANITARI: PRIMA OPERAZIONE AUTORIZZATA IN ABRUZZO

PESCARA – Un progetto sperimentale per il trasporto in urgenza di importanti presidi sanitari, come farmaci salvavita, defibrillatori automatici, pacchetti di medicazione: per la prima volta in Abruzzo l’Enac, Ente nazionale per l’Aviazione Civile, ha autorizzato un’operazione automatica di trasporto mediante droni.

A promuovere l’iniziativa è Air Abruzzo con lo scopo di collegare il centro di educazione ambientale di Collalto di Penne (Pescara) con l’ospedale cittadino, per un tragitto aereo di 5 Km circa.

Il team che ha raggiunto questo importante risultato è costituito da Antonello Di Matteo, accountable manager e pilota; Domenico Sebastiani, co-pilota e progettista del payload; Vinicio Salerni, coordinatore delle operazioni; Cosimo Caniglia e Stefano Scarsella, airspace observer; Simone Rossi, assistente.

“Noi di Air Abruzzo da tempo abbiamo iniziato a sperimentare servizi di trasporto in urgenza di presidi sanitari in BVLOS, ovvero a grandi distanze, che vanno oltre la linea di vista del pilota – spiegano dal team – Per questo abbiamo sviluppato un box con relativo sistema di aggancio da adattare ad un drone commerciale idoneo, dotato di elevata affidabilità”.

“Riteniamo che tali operazioni possano tornare molto utili in condizioni di urgenza e/o di emergenza, qualora la viabilità dovesse essere compromessa (frane, alluvioni, terremoti, etc.)”.

“Nell’intento di minimizzare i rischi, almeno in questa prima fase di sviluppo, abbiamo pensato ad un tragitto diverso da quello più breve, al fine di evitare il sorvolo di abitazioni o altri elementi sensibili. Tutti gli aspetti della flight safety sono stati valutati, soprattutto in relazione all’inviluppo di volo del drone ed al controllo della missione durante tutte le fasi”.

