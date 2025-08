UN FRANCOBOLLO PER NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA: CARUSO, “A CASTEL DI SANGRO SCRITTA PAGINA DI STORIA”

CASTEL DI SANGRO – Una vignetta che raffigura, sullo sfondo degli spalti gremiti di tifosi festanti, due mani che sollevano al cielo una coppa simbolo del quarto scudetto conquistato dalla società sportiva Calcio Napoli nello scorso campionato di serie A, con ai lati in alto i loghi della squadra del Napoli e dello scudetto tricolore.

In un clima di grande entusiasmo, si è svolto questa mattina al palasport di Castel di Sangro (L’Aquila), da due giorni sede, per il sesto anno consecutivo, del ritiro precampionato del Napoli, l’evento di presentazione di un francobollo, emesso oggi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, appartenente alla serie tematica “i valori sociali”, dedicato alla squadra vincitrice dello scorso torneo di calcio di serie A.

All’iniziativa collaterale al ritiro promossa da Poste Italiane, oltre a molti dei tifosi che hanno invaso l’altipiano, hanno partecipato il sindaco dl centro montano abruzzese, Angelo Caruso, che è anche presidente della Provincia dell’Aquila, per il Napoli Calcio Gianluca Baiesi, direttore operativo Stadium Manager. E poi il sottosegretario per le Imprese e il Made in Italy con delega alla Filatelia, l’aquilana Fausta Bergamotto, il responsabile commerciale di Filatelia di Poste Italiane, Marco Di Nicola, per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Cristano Napoli, e di Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, che ha moderato l’evento. Per la Regione Abruzzo, il consigliere regionale di FdI Marilena Rossi.

“Oggi è stata scritta una pagina di storia importante che suggella l’alleanza tra Comune, Regione e Squadra, con la piena partecipazione di Poste italiane. Un momento che è anche il simbolo di un grande risultato, non solo calcistico. Accogliere il Napoli e celebrare, per la seconda volta, il suo successo con l’emissione e l’annullo di un francobollo rappresentativo è per Castel di Sangro un onore ed è anche la conferma del legame profondo che ci lega”, ha evidenziato il sindaco Caruso.

Come spiega in una nota Poste Italiane, la tiratura è di quattrocentomilacinque francobolli e centocinquantamila foglietti contenenti rispettivamente quattro esemplari di francobolli per complessivi seicentomila pezzi.

“Una nuova pagina di storia, un’altra impresa che diventa leggenda – si legge nel testo del bollettino -: il Napoli è Campione d’Italia per la quarta volta. Dopo il trionfo del 2023, la squadra azzurra torna sul tetto del calcio italiano, confermando ambizione, solidità e spirito vincente. Un successo costruito con costanza e disciplina grazie anche alla guida carismatica di Antonio Conte, architetto di un gruppo compatto e determinato”.

Nel corso dell’incontro è stata svelata la gigantografia del francobollo.