“UN GIORNO ALL’IMPROVVISO MI INNAMORAI DI TE”: JO D’AMBROSIO PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO

MILANO – Milano si prepara ad accogliere un evento unico, dove arte, musica, passione e gusto si intrecciano per dar vita a una serata indimenticabile.

Jo D’Ambrosio, autore, musicista e narratore di emozioni, presenta il suo nuovo libro “Un giorno all’improvviso mi innamorai di te”, un’opera che non si limita a raccontare una storia, ma la fa vivere.

E per rendere questa serata ancora più speciale, uno dei migliori bartender di Milano, Fabio Cesareni, ha ideato in esclusiva un cocktail ispirato al libro: “Un giorno all’improvviso m’innamorai di te”. Una creazione che racchiude i sapori, i colori e l’anima del racconto, rendendo l’evento un’esperienza multisensoriale.

GLI AUTORI: UN VIAGGIO TRA DUE CITTA’ E DUE PERSONALITA’

Jo D’Ambrosio è molto più di un autore: è un’anima che vibra tra Sorrento, dove è nato nel 1974, e Milano, la città che lo ha accolto fin da ragazzo e dove ha costruito la sua carriera. Diplomato al Liceo Artistico, perfezionatosi all’Istituto Superiore di Comunicazione, Jo ha fatto della musica e della scrittura la sua voce. Autore musicale, produttore e giornalista, è un narratore di storie capaci di toccare il cuore, unendo esperienze personali a grandi temi culturali e sportivi. Derma è coautrice del libro e condivide con Jo l’amore per le storie originali. Segue un percorso scolastico diviso fra Milano e Bergamo, scrive saltuariamente su un portale di approfondimento culturale.

IL LIBRO: UN VIAGGIO TRA PASSIONE E LEGGENDA

“Un giorno all’improvviso mi innamorai di te” Edizioni Mondo Nuovo – Pescara non è solo un libro: è una celebrazione della cultura calcistica napoletana e del potere universale della musica. Racconta la genesi e l’ascesa di una delle canzoni più amate dai tifosi del Napoli, svelandone i retroscena, gli aneddoti mai raccontati e le emozioni che l’hanno resa immortale. L’opera è arricchita da illustrazioni realizzate da un celebre artista napoletano, Danilo Pergamo, e da testimonianze esclusive di figure iconiche come l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, protagonista dell’epoca d’oro di Diego Armando Maradona. La forza del racconto risiede anche nel suo profondo legame con il presente: la canzone al centro della narrazione è parte dell’ultimo capolavoro cinematografico di Paolo Sorrentino, già celebrato dal pubblico e dalla critica.

SINOSSI: L’AMORE COME FILO CONDUTTORE

Jo e Lena, due artisti legati dal talento e dall’amore per il Napoli, lavorano in studio d’incisione senza sapere che quel giorno stanno creando molto più di una canzone: stanno forgiando un pezzo di storia. Tra la semplicità dell’ispirazione e la passione di due cuori innamorati, nasce un brano che esplode come un inno collettivo. Ma quando la fama bussa alla porta, arrivano anche le sfide: accuse di plagio, inchieste mediatiche e l’ombra di un misterioso personaggio che potrebbe cambiare tutto. È una storia di musica, sogni e lotta, dove la verità si confonde con le emozioni, e l’amore diventa l’unico appiglio.

UN EVENTO DA VIVERE, NON SOLO DA ASCOLTARE

Il 12 dicembre 2024, alle 18:30, nella straordinaria cornice di Gonzaga 7, location futuristica e dal design esclusivo, Jo D’Ambrosio porterà i partecipanti in un viaggio coinvolgente. Sarà un momento per scoprire, emozionarsi e lasciarsi ispirare da una storia che parla al cuore di tutti: tifosi, amanti della musica e appassionati di storie vere. A rendere la serata ancora più speciale, ci sarà la possibilità di degustare un cocktail creato appositamente per l’occasione: “Un giorno all’improvviso m’innamorai di te”, una creazione esclusiva del rinomato bartender Fabio Cesareni, capace di trasformare in gusto le emozioni del libro.

INFO UTILI

Data: 12 dicembre 2024

Orario: 18:30

Luogo: Gonzaga 7, Via Gonzaga 7, Milano

Un’occasione imperdibile per chi crede nel potere delle emozioni, nella magia della musica e nella forza delle storie che uniscono. Vieni a scoprire “Un giorno all’improvviso mi innamorai di te”.