UN GRUPPO DI 18 RIFUGIATI PROVENIENTI DALLA LIBIA SARA’ ACCOLTO DALL’ARCI DI CHIETI

CHIETI – Un gruppo di 18 rifugiati sarà accolto nel territorio teatino da Arci Chieti, nell’ambito dei corridoi umanitari che hanno portato oggi all’aeroporto di Fiumicino 139 persone in fuga dalla Libia. Il volo charter organizzato da UNHCR – Agenzia ONU per i Rifugiati ha trasportato donne, uomini e minori, tra cui nuclei familiari con bambini nati nei centri di detenzione libici, dove molti hanno subito violenze e sopportato condizioni disumane.

“I nuovi arrivati, provenienti da diverse aree di crisi, saranno inseriti nel percorso di integrazione tipico dei corridoi umanitari: scuola per i minori, corsi di italiano e orientamento lavorativo per gli adulti. I corridoi umanitari, riconosciuti come best practice internazionale, dimostrano come sia possibile offrire protezione a persone vulnerabili, evitando le rotte gestite dai trafficanti. Dal 2016, oltre 8.000 rifugiati hanno raggiunto l’Europa grazie a questa iniziativa, confermando la necessità di politiche che coniughino sicurezza e solidarietà”, si legge in una nota di Arci,