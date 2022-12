UN INCONTRO PER UN NUOVO PD: SE NE PARLA DOMANI DALLE 17 NELLA SALA BERLINGUER A PESCARA

PESCARA – “Una bussola per un nuovo Pd” è il tema dell’assemblea pubblica che avrà luogo Giovedì 29 Dicembre 2022, a Pescara, nella Sala Berlinguer in Via Lungaterno Sud 76, alle 17.00. L’incontro sarà una discussione e compilazione collettiva della “Bussola”, il documento del Partito Democratico per il Congresso Costituente del 2023.

L’assemblea, promossa da militanti e dirigenti del Partito Democratico e di Articolo Uno e da civici, è un’occasione importante di partecipazione sul futuro del Centrosinistra. “Crediamo nella partecipazione e vogliamo svolgere un momento di compilazione collettiva della Bussola per rendere questo congresso davvero ‘Costituente'” affermano gli organizzatori.

Ecco i promotori dell’iniziativa: Valerio Antonio Tiberio, Massimo Berardinelli, Saverio Gileno, Francesca Carnoso, Stefano Civitarese, Francesco Suslov D’Agresta, Claudio Mastrangelo, Benedetta La Penna, Federico Acconciamessa, Stefano Alberto Brandimarte.