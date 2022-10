UN LUNGO WEEKEND DA PAURA: TORNA A L’AQUILA L’ABRUZZO HORROR FESTIVAL

L’AQUILA – Un lungo week end “da paura”: tutto pronto per l’ottava edizione dell’Abruzzo Horror Festival che animerà il centro storico dell’Aquila da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre.

Tanti gli eventi organizzati per L’Abruzzo Horror Festival: film e corti in concorso al Palazzetto dei Nobili, la mostra fotografica PSIHEDELICE di Voivod nei sotterranei del Palazzetto, l’escape room tematica tratta dall’ultima serie Netflix “Stranger Things” “Vecna”, lo spettacolo di teatro per i più piccoli “La sposa Fantasma”, a cura della compagnia teatrale Mag, le passeggiate al Cimitero nella sua parte monumentale a cura di Andrea de Petris, le visite guidate tematiche di Carla Ciccozzi, e la Notte Nera il 31 ottobre, evento realizzato in collaborazione con tutte le attività del centro storico.

IL PROGRAMMA

Venerdì 28 ottobre 2022

ore 15,30 e 17,30 – Cimitero Monumentale dell’Aquila:

passeggiata al cimitero a cura di Andrea De petris, prenotazione obbligatoria al 349/0871974,

ore 17 .00 / 24.00 – Palazzo Pica Alfieri, centro storico, L’Aquila: visita a palazzo, una storia di fantasmi, prenotazione obbligatoria presso l’infopoint al numero 0862/1910737

ore 17 .00 / 24.00 – Virtual Play arena, via E. Stella 19 , Vecna experience – escape room, prenotazione obbligatoria al numero 328/4904949

sabato 29 ottobre 2022

ore 15,30 e 17,30 – Cimitero Monumentale dell’Aaquila, passeggiata al cimitero a cura di Andrea De Petris, prenotazione obbligatoria al 349/0871974

ore 17 .00 / 24.00 – Palazzo Pica Alfieri – visita a palazzo, una storia di fantasmi, prenotazione obbligatoria presso l’Infopoint al numero 08621910737

ore 17 .00 / 24.00 – Virtual Play arena, via e. stella 19, vecna experience – escape room, prenotazione obbligatoria al 328/4904949

domenica 30 ottobre 2022

ore 17.00 – sotterranei, Palazzetto dei nobili, mostra fotografica – horror e Păpuşi “Psihedelice” a cura di Voivod ore 17.30 – sala lignea, proiezione film in concorso “Daydark – il buio del giorno” di Fabrizio La Monica, ita 2022 , 90′

ore 17 .00 / 24.00 – Virtual Play arena, via E. Stella 19, vecna experience – escape room , prenotazione obbligatoria alNUMERO 328/4904949 ore 18 .00 – palazzo pica alfieri – centro storico, visita a palazzo Pica Alfieri, una storia di fantasmi, prenotazione obbligatoria presso l’Infopoint al numero 0862/1910737

ore 18.00 – Fontana, piazza Fontesecco, anteprima esclusiva “Di peste e di altre morti – passeggiata alla scoperta dei luoghi e dei personaggi dei periodi bui della città” – tour con Carla Ciccozzi, prenotazione obbligatoria al numero 3497820922

ore 19.30 – sala lignea, palazzetto dei nobili –piazza dei gesuiti proiezione film in concorso “Kaluskos” di Roman Peres , phi 2021, 103′

lunedì 31 ottobre 2022

ore 17.00 – sotterranei, Palazzetto dei Nobili –Piazza dei Gesuiti

mostra fotografica – horror e Păpuşi Psihedelice a cura di Voivod ore 17.00 Ridotto del Teatro comunale, “La sposa fantasma”, spettacolo teatrale

ore 17 .00 / 24.00 – Virtual Play arena, via E. Stella 19, Vecna experience – escape room, prenotazione obbligatoria al numero 328/4904949

ore 18 .00 – Palazzo Pica Alfieri, visita a palazzo, una storia di fantasmi, prenotazione obbligatoria presso l’Infopoint al numero 08621910737

ore 19.30 – sala lignea, Palazzetto dei nobili, proiezione corti in concorso

– 1 – Latir Amargo di Yolanda Bellvis Illescas , spa 16′

– 2 – La Nueva di Ivan vVllamel, spa 15′

– 3 – Lost Prayers di Christopher Luna, mex 20′

– 4 – The killer in cursed water di Laurent Ardint, fra 15′

– 5 – Le varou di Marie Heyse fra 28′

ore 21,00 – sala lignea, Palazzetto dei nobili, proiezione film in concorso, “The door of sin” di Daniele Zinnelli , ita 2022, 93′

ore 22.30 – sala lignea, palazzetto dei nobili, proiezion…