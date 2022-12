“UN MAGICO NATALE” A ROSETO DEGLI ABRUZZI: IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Presentato il ricco calendario degli eventi natalizi “Un Magico Natale 2022” che accompagnerà i rosetani lungo tutte le prossime festività.

Il programma, realizzato in collaborazione con l’Associazione “Assorose”, prenderà il via a Roseto degli Abruzzi (Teramo) il prossimo 8 dicembre, con l’apertura ufficiale degli eventi, per terminare dopo l’Epifania.

“Siamo lieti di proporre, anche quest’anno, un calendario ricchissimo di eventi che durerà quasi trenta giorni coinvolgendo, con manifestazioni e iniziative varie, tutto il territorio rosetano – ha spiegato il sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes – proseguiamo nel percorso già intrapreso in estate di un ‘calendario digitale’, consultabile direttamente scaricando il Qr Code, con informazioni in tempo reale e in continuo aggiornamento”.

Gli eventi coinvolgeranno il centro e le frazioni rosetane, con appuntamenti adatti a giovani e famiglie con spettacoli, musica, eventi sportivi, concerti, animazione, tombolate e tantissime sorprese, come il “gemellaggio” tra Roseto degli Abruzzi e Castel Castagna, con la sua Casa di Babbo Natale che riceverà la visita delle scolaresche rosetane nei prossimi giorni.

“Questo calendario dimostra che, lavorando tutti assieme, si possono fare grandi cose” ha dichiarato la consigliera Annalisa D’Elpidio.

“Invito tutti a consultare il calendario perché illustrarlo in poche parole sarebbe riduttivo visto il grande impegno messo da tanti per renderlo così unico e speciale, mi piace però sottolineare come, in un momento di oggettiva difficoltà generale, si sia deciso di puntare su luminarie semplici, ma molto belle, che addobberanno le vie centrali, ma non solo. Torna, a grande richiesta, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, ci sarà la prima volta del ‘Borgo Incantato – La magia di Montepagano’ che già ha fatto registrare il tutto esaurito per diversi eventi, l’appuntamento con l’Aperistreet la notte di San Silvestro più qualche novità che sveleremo di volta in volta”.

In prima linea nell’organizzazione di questo calendario anche le frazioni e i quartieri che, come spiegato dal consigliere delegato Vincenzo Addazii hanno voluto offrire il loro contributo: “a pochi mesi dal loro insediamento i Consigli di Quartiere di Frazione si sono messi immediatamente all’opera per dare il proprio contributo in vista delle festività natalizie realizzando, in prima persona, eventi, tombolate e qualche manifestazione rivolta alle famiglie, dimostrando grande collaborazione e amore per il territorio, un segnale importante per la nostra comunità”.

“Natale è un momento importante per il commercio e la nostra associazione ha risposto presente all’appello dell’Amministrazione collaborando nell’organizzazione del calendario degli eventi natalizi ‘Un Magico Natale 2022’. Anche in un periodo oggettivamente complicato per il nostro settore abbiamo voluto offrire un contributo fattivo, con diverse iniziative commerciali che, ne siamo certi, sapranno richiamare tanta gente a Roseto anche dai comuni vicini” ha dichiarato Anna Castelli, presidente di “Assorose” che rappresenta oltre un centinaio di attività su tutto il territorio rosetano.

“Per me è un grande onore ricevere la comunità di Roseto e ringrazio il sindaco Nugnes per aver scelto di presentare nella nostra Sala Conferenze il ricco calendario di eventi natalizi. Ritengo infatti sia un segnale importante quello lanciato dal Comune che ha deciso di ‘abbracciare’ idealmente l’intera comunità del BIM aprendosi ad un territorio più ampio e dimostrando l’importanza di lavorare in maniera sinergica e collaborando con gli altri comuni, come dimostra il gemellaggio con il Comune di Castel Castagna e la sua Casa di Babbo Natale” ha sottolineato il presidente del BIM di Teramo Marco Di Nicola.

“Sono certo che tanti cittadini, da numerosi comuni del teramano, non perderanno l’occasione di venire a Roseto per godere di alcuni degli eventi organizzati”.

Nel suo saluto finale il primo cittadino ci ha tenuto a ringraziare, ancora una volta, quanti hanno reso possibile la realizzazione di questo eventi e le associazioni e i volontari che, con il loro lavoro, contribuiscono alla buona riuscita degli eventi del Natale 2022. Di seguito il calendario con gli eventi in programma, per essere sempre aggiornati e conoscere eventuali variazioni o aggiunte basterà cliccare sul Qr Code presente in locandina o consultare il portale dedicato www.rosetoeventi.it.

CALENDARIO EVENTI DI NATALE 2022 ROSETO DEGLI ABRUZZI

“UN MAGICO NATALE”

8 DICEMBRE 2022

VILLA COMUNALE: APERTURA DEI FESTEGGIAMENTI PER IL SANTO NATALE

ALLE 15.30 ALLE NELLA PREZIOSA CORNICE DELLA VILLA COMUNALE VERRA’ SVELATO UN MAGICO PRESEPE DELLO STORICO ARTISTA ROSETANO SIG. POLIANDRI, CREATORE DI MINIATURE COSI’ REALI CHE INCANTANO GRANDI E PICCINI.

PIAZZA DELLA LIBERTA’: UN OSPITE SPECIALE

ALLE ORE 16 ARRIVERA’ UN OSPITE D’ECCEZIONE, UN BABBO NATALE INEDITO… ACCOMPAGNATO DA QUATTRO BABBINE, BABBO NATALE MAGICO SALUTERA’ GRANDI E PICCINI E LI INTRATTERA’ CON SORPRENDENTI MAGIE. ANCHE I COMMERCIANTI SARANNO COINVOLTI IN MAGICI INTRATTENIMENTI!

ALLE 17.30 L’EMOZIONE DELL’ACCENSIONE DEL GRANDE ARCO SARA’ ACCOMPAGNATA DALL’ESIBIZIONE DEL CORO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 1 “I PICCOLI CANTORI DI ROSBURGO” DIRETTI DALLA MAESTRA FRANCESCA FORMICHELLA – A SEGUIRE L’ESIBIZIONE DI DUE GIOVANI CANTANTI CHE ESEGUIRANNO BRANI NATALIZI LOCALI CON BRANI NATALIZI

MONTEPAGANO: PRESEPI ARTISTICI

DALLE ORE 15.30: INAUGURAZIONE DEI PRESEPI ARTISTICI CON L’OMAGGIO DEGLI ZAMPOGNARI

8-11 DICEMBRE 2022

MONTEPAGANO: “IL BORGO INCANTATO – LA MAGIA A MONTEPAGANO “

LA REALTÀ FANTASTICA DEL MAGHETTO PIÙ FAMOSO DEL MONDO APPRODA A MONTEPAGANO! MAGICI TOUR ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI PIÙ SUGGESTIVI DELLA SAGA PIÙ FAMOSA DEL MONDO. L’AFFASCINANTE BORGO MEDIOEVALE SI TRASFORMERÀ IN UN LUOGO MISTERIOSO E INCANTATO. LA SCUOLA DI MAGIA, IL MANTELLO MAGICO E TANTE ATTRAZIONI PER ASPIRANTI MAGHETTI DA TUTTA ITALIA, NONCHÉ FRITTELLE, DOLCI E BONTÀ PER BAMBINI DAI 0 AI 90 ANNI!

10 DICEMBRE 2022

PIAZZA DELLA STAZIONE: ASPETTANDO IL NATALE

DALLE 16:00 IN POI UN BELLISSIMO BABBO NATALE ATTENDERA’ TUTTI I BAMBINI CON LA SUA CASSETTA DELLA POSTA MAGICA DOVE POTER CONSEGNARE LE LETTERINE. LE BABBINE CON IL “TRUCCABIMBI DI NATALE” ESEGUIRANNO IL MAGICI TRUCCHI, MENTRE SULLA VIA DELLO SHOPPING PASSEGGERANO ALLEGRAMENTE SU ALTISSIMI TRAMPOLI L’ELFO MILFO E IL BABBO LUNGO.

14 DICEMBRE 2022

PALAZZETTO DELLO SPORT: QUELLO PIU’ SPORTIVO – IL BABBO CANESTRO

COME OGNI ANNO L’ASD SCUOLA MINIBASKET ORGANIZZA UNA FESTA DI NATALE PER TUTTI I GIOVANI CESTISTI.

15 DICEMBRE 2022

HOTEL BELLAVISTA: PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE GIGINO BRACCILI

CON ORGOGLIO, LA FAMIGLIA BRACCILI PRESENTA LA COSTITUZIONE DELLA NEONATA ASSOCIAZIONE “GIGINO BRACCILI” E IL PROGETTO “INTERVISTA TUO NONNO” CHE VERRA’ DIFFUSO NELLE SCUOLE ROSETANE.

16 DICEMBRE 2022

HOTEL BELLAVISTA: CENA DI BENEFICENZA DELL’ASSOCIAZIONE ABRUZZO AMORE

L’ASSOCIAZIONE ABRUZZO AMORE, RINNOVA IL SUO SLANCIO GENEROSO CON UNA CENA DI BENEFICENZA IL CUI RICAVATO VERRÀ INDIRIZZATO A LODEVOLI INIZIATIVE. DURANTE LA SERATA INOLTRE VERRÀ PREMIATO IL “ROSETANO DELL’ANNO”. SARÀ UNA SERATA DI ALLEGRIA E DI BENE. NON MANCATE!

17 DICEMBRE 2022

PIAZZA DELLA REPUBBLICA: UN MAGICO NATALE AL CIOCCOLATO

DALLE ORE 16 SI SVOLGERA’ IN PIAZZA DEL COMUNE UNA GARA DI DOLCI RIGOROSAMENTE AL CIOCCOLATO ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE IL GUSCIO. UNA GIURIA DI GRAN INTENDITORI DECRETERA’ I TRE VINCITORI. ANCHE IL PUBBLICO AVRA’ IL SUO PEZZO DI DOLCEZZA.

DALLE ORE 17.30 PREMIAZIONE SECONDA EDIZIONE CONCORSO PRESEPI UN NATALE SENZA SPRECHI

ESIBIZIONE DEL CORO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 1 “I PICCOLI CANTORI DI ROSBURGO” DIRETTI DALLA MAESTRA FRANCESCA FORMICHELLA.

18 DICEMBRE

DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A PIAZZA DELLA LIBERTA’: UNO, DIECI, CENTO BABBI NATALE

UNA PARATA DI SIMPATICI BABBI NATALE CHE ANIMERA’ LE PIAZZE E LE VIE DELLA CITTA’ PORTANDO IN GIRO MUSICA E ALLEGRIA!

MONTEPAGANO: DA DOLCE MUSICA DEL NATALE!

ORE 17.30: ESIBIZIONE DI CORI NATALIZI NELLA CHIESA S.S. ANNUNZIATA

19 DICEMBRE

ROSETO – CASTEL CASTAGNA – ROSETO: UN SIMPATICO GEMELLAGGIO TRA BABBO NATALE E LA BEFANA.

L’AMMINISTRAZIONE INVIERA’ UNA “DELEGAZIONE UFFICIALE” DI PICCOLI CITTADINI ROSETANI IN VISTA ALLA CASA DI BABBO NATALE A CASTEL CASTAGNA. CIRCA 100 BAMBINI DEI DUE ISRITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI DELLA CITTA’ SARANNO ACCOMPAGNATI IN AUTOBUS A VISITARE LA FAMOSA CASA DI BABBO NATALE PARTECIPANDO A CREATIVI LABORATORI.

IL 5 GENNAIO I BAMBINI DI CASTEL CASTAGNA ASSISTERANNO ALLA DISCESA DELLA BEFANA.

21 DICEMBRE

PALAZZETTO DELLO SPORT: “IL NATALE BIANCO AZZURRO”

DALLE ORE 16 ALLE 19.30 FESTA DEI PICCOLI CESTISTI DELLA PALLACANESTRO ROSETO ACADEMY.

22 DICEMBRE

SALA CONSILIARE: I NOSTRI MIGLIORI SPORTIVI

ALLE ORE 10.30 CON GRANDE ORGOGLIO IL SINDACO E TUTTA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SALUTERA’ E DARA’ UN RICONOSCIMENTO A TUTTI GLI SPORTIVI CHE SI SONO PARTICOLARMENTE DISTINTI NELLE LORO DISCIPLINE.

ORE 16.00: TOMBOLATA ROSETO NORD

ROSETO CENTRO: CHIESA SS. MARIA ASSUNTA NATALE IN JAZZ

ALLE 21.00 IL PRESTIGIOSO CORO POLIFONICO DELLA CITTA’ RINNOVA I SUOI AUGURI COME OGNI ANNO CON UN EMOZIONANTE CONCERTO DI NATALE.

23 DICEMBRE

PALAZZO DEL MARE: TOMBOLATA DI QUARTIERE ROSETO SUD

DALLE ORE 16: TANTO DIVERTIMENTO EPR GRANDI E PICCINI CON LA TRADIZIONE DELLA TOMBOLA

PALAZZETTO DELLO SPORT: E’ NATALE WATSON!

DALLE ORE 20.00 BEN 25 SQUADRE CON 8 PARTECIPANTI SI SFIDERANNO IN UN’ENTUSIASMANTE GARA A QUIZ. NE VEDREMO DELLE BELLE!

MONTEPAGANO: POESIA, MUSICA, CIARAMELLE E ZAMPOGNE

DALLE ORE 16.00 PRESSO L’EX SCUOLA ELEMENTARE RECITAL DI POESIE SU TEMA NATALIZIO CON ACCOMPAGNAMENTO DI CIARAMELLE E ZAMPOGNE (EVENTO ORGANIZZATO DALLE ASSOCIAZIONI VECCHIO BORGO, CITTÀ PER VIVERE E GIROTONDO).

ROSETO CENTRO LUDICO LA TROTTOLA 2.0 VIA COLOMBO 7: LABORATORIO DI PITTURA

L’ASSOCIAZIONE LA TROTTOLA INVITA TUTTI I PICCOLI ARTISTI A PARTECIPARE AL LABORATORIO DI PITTURA CHE SI TERRA’

DALLE ORE 16.30. E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO: 389 90 71 011

24 DICEMBRE

CAMPETTO PATRIZI: AUGURI A TUTTI DA “BABBO PATRIZIO “

UN SIMPATICO BABBO NATALE DI QUARTIERE RACCOGLIERA’ LE RICHIESTE DEI PIU’ PICCOLI E AUGURERA’ A TUTTI BUON NATALE CON CARAMELLE E DOLCETTI

VIA LATINI-PIAZZA DANTE: BUON NATALE VIA LATINI!

DALLE ORE 22.30: MUSICA E DIVERTIMENTO CON DJ SET FILIPPO PORRINI

27 DICEMBRE 2022

PIAZZA DELLA LIBERTA’: LA MAGIA DELLA DANZA

NELLA BRULICANTE PIAZZA DELLA LIBERTA’ SU UN INSOLITO PALCOSCENICO LE SCUOLE DI DANZA DELLA CITTA’ DARANNO IL LORO AUGURIO AI CITTADINI CON ESIBIZIONI EMOZIONANTI, UNO SPETTACOLO TUTTO DA GUARDARE!

CASAL THAULERO: SCUOLA ELEMENTARE “TOMBOLATA DI QUARTIERE”

DALLE ORE 16 TANTO DIVERTIMENTO PER GRANDI E PICCINI CON MERENDA INCLUSA

28 DICEMBRE

VOLTARROSTO: LA MAGIA DELLA CASA ILLUMINATA

UNA SFAVILLANTE CASA ILLUMINATA CHE NEGLI ANNI E’DIVENTATA SEMPRE PIU’ RICCA DI LUCI E DETTAGLI INCREDIBILI. UNA MERAVIGLIA CHE LASCIA TUTTI A BOCCA APERTA QUELLA CHE DA DIVERSI ANNI LA FAMIGLIA D’EUGENIO REGALA ALLA CITTA’ DI ROSETO. UN GRANDE PLAUSO PER LA CREATIVITA’, L’IMPEGNO ECONOMICO E LA COSTANZA.

29 DICEMBRE

ROSETO CENTRO LUDICO LA TROTTOLA 2.0 VIA COLOMBO 7: LABORATORIO CREATIVO

L’ASSOCIAZIONE LA TROTTOLA INVITA TUTTI I PICCOLI ARTISTI DALLE ORE 17.30 A PARTECIPARE AL LABORATORIO CREATIVO DAL TEMA: FESTEGGIANDO IL NUOVO ANNO. E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO TEL. 389 90 71 011.

31 DICEMBRE

PALAZZETTO DELLO SPORT: UNA FINE D’ANNO MAGICA

DALL’ESPERIENZA DELL’AGENZIA FRANCESCHIELLO EVENTI UNA FESTA DI FINE D’ANNO CON MUSICA, BALLO E BUON CIBO NEL TEMPIO DEL BASKET CHE PER L’OCCASIONE DARA’ SPAZIO A TANTO DIVERTIMENTO E AVVIERA’ IN ALLEGRIA IL NUOVO ANNO CON UN APERISTREET INDOOR!

01 GENNAIO 2023

PALAZZO DEL MARE: LA MAGIA DELLA MUSICA AUTENTICA COME AUGURIO PER IL NUOVO ANNO

ALLE 17.00 IL PRIMO CONCERTO DELLA ROSETO ORCHESTRA DIRETTA DAL MAESTRO DANIELE FALASCA CHE GUIDERA’ I GIOVANI MUSICISTI NELL’ESIBIZIONE DI BRANI AUTENTICI SCRITTI DAL MAESTRO PER LA SUA CITTA’.

03 GENNAIO 2023

PIAZZA DANTE: LA MAGIA DELLA MUSICA

LE SCUOLE MUSICALI DELLA CITTA’ DARANNO IL LORO AUGURIO AI CITTADINI CON BRANI STRUMENTALI E LA VOCE DEI LORO ALLIEVI.

04 GENNAIO 2023

ROSETO CENTRO LUDICO LA TROTTOLA 2.0 VIA COLOMBO 7 : LABORATORIO CREATIVO

L’ASSOCIAZIONE LA TROTTOLA INVITA TUTTI I PICCOLI ARTISTI A PARTECIPARE AL LABORATORIO CREATIVO CHE SI TERRA’ DALLE ORE 17.30 DAL TEMA “ASPETTANDO LA BEFANA” REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA TESTA FRA LE NUVOLE. E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO: 389 90 71 011.

05 GENNAIO 2023

PIAZZA DELLA REPUBBLICA: LA BEFANA VOLA DAVVERO…

DALLE 16.00 INIZIANO I PREPARATIVI PER LA DISCESA DELLA BEFANA DAL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SS. MARIA ASSUNTA. NON UNA MA PIU’ BEFANE CORAGGIOSE SCENDERANNO IN PIAZZA PER DISTRIBUIRE DOLCI E CARBONE AI BAMBINI. UNO SPECIALE RINGRAZIAMENTO AL GRUPPO SPELEOLOGICO DEL CAI DI TERAMO.

06 GENNAIO 2023

VOLTARROSTO: LA CASA ILLUMINATA, LA MAGIA VIEN DAL CIELO

DALLE ORE 14.30 UNO SPETTACOLARE LANCIO SULLA CASA PIU’ LUMINOSA DELLA CITTA’, ESPERTI PARACADUTISTI ATTERRERANNO NEL GIARDINO DELLE FESTE, LASCIANDO TUTTI A BOCCA APERTA, DA NON PERDERE!

PIAZZA DANTE: UNA MUSICA GENEROSA

ALLE 17.00 PREMIAZIONE DEL CONCORSO “ESTER PASQUALONI” D’AMORE NON SI MUORE. È NEL SEGNO DELL’ARTE E DELLA FANTASIA DEI PIÙ PICCOLI LA SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO “UN DISEGNO CONTRO LA VIOLENZA: D’AMORE NON SI MUORE”, CONCORSO CHE VEDE COINVOLTI GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ROSETANE E CHE È INTITOLATO ALLA MEMORIA DI ESTER PASQUALONI.

DALLE 18.00 – CONCERTO MUSICALE DEL GRUPPO MUSICALE “LE OMBRE” DURANTE IL QUALE VERRANNO DISTRIBUITI DONI E CARAMELLE A TUTTI I BAMBINI.