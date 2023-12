UN MORTO E DUE FERITI: TRAGICO INCIDENTE STRADALE NEL PESCARESE, DOMATO PRINCIPIO DI INCENDIO

MANOPPELLO – Un morto e due feriti. Questo il tragico bilancio di un incidente stradale accaduto intorno alle quattro di questa mattina nel territorio comunale di Manoppello (Pescara).

Secondo quanto riportato dall’Ansa, a perdere la vita è stata una donna di 60 anni, D.MG. di Pescara. Feriti una 56enne di Bussi sul Tirino (Pescara), che ha riportato un trauma toracico, e un uomo di 59 anni anche lui di Bussi sul Tirino, anche lui finito in ospedale a Pescara come la 56enne.

Sulla dinamica e sulle cause del grave incidente sono in corso accertamenti. Sul posto hanno lavorato i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per domare in principio di incendio. Le indagini sono affidate alle forze dell’ordine.