UN NUOVO DEFIBRILLATORE SARA’ ATTIVATO DOMENICA 21 NELLA FRAZIONE AQUILANA DI BAGNO

L’AQUILA -Un nuovo defibrillatore pubblico verrà inaugurato domenica 21 luglio alle ore 18.30 presso la Piazza di Bagno, popolosa frazione dell’Aquila.

La postazione salvavita è stata realizzata grazie all’impegno dell’Associazione “Cammina Nel Sole”, nata in memoria del giovane e compianto Lorenzo Tatananni per la valorizzazione del territorio e della comunità dell’Aquilano e delle frazioni di Bagno, attraverso la promozione e l’organizzazione di eventi, attività, iniziative ed interventi di carattere socio-culturale, sportivo e ricreativo. L’installazione della postazione rientra nell’ambito della campagna di sensibilizzazione cittadina L’Aquila Città Cardioprotetta, promossa dall’Associazione Azimut per sensibilizzare sul tema della morte cardiaca improvvisa e sull’importanza della presenza di defibrillatori negli spazi pubblici, rendendo la città dell’Aquila la realtà più cardioprotetta d’Abruzzo.

Saranno presenti, tra gli altri, il presidente dell’Associazione promotrice Federico Ercole, unitamente a tutti i soci ed al consiglio direttivo, il consigliere comunale Alessandro Maccarone e l’assessore comunale Laura Cucchiarella.