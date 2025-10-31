UN “PONTE” TRA L’ABRUZZO, L’ITALIA E I PAESI ARABI: OGGI ALL’AQUILA IMPRESE A CONFRONTO

L’AQUILA – Mettere in dialogo e contatto imprese, istituzioni e realtà innovative, esplorando le prospettive offerte dai mercati dei Paesi arabi, un’area in forte espansione e ricca di opportunità per le PMI italiane nei settori energia, costruzioni, sanità, tecnologia, e food & beverage: tutto ciò con l’ambizioso obiettivo di costruire un ‘ponte’ tra l’Abruzzo, l’Italia e il mondo arabo.

È in programma oggi, alle ore 15, presso Palazzo Ciccozzi, in Via Indipendenza 13 all’Aquila, l’evento “Internazionalizzazione & Innovazione – Un filo rosso per cogliere le opportunità nei mercati arabi”, organizzato da Spazio Indipendenza, società del gruppo Abivet, con il patrocinio di enti istituzionali e partner del mondo imprenditoriale e tecnologico.

L’evento si propone come occasione di confronto operativo per imprenditori, start-up e professionisti interessati a sviluppare collaborazioni nei Paesi arabi.

Durante l’incontro verranno presentati strumenti pratici, partnership e casi di successo di imprese italiane che hanno già intrapreso percorsi di internazionalizzazione in quell’area geografica.

Qualificato il parterre istituzionale e delle expertise: sono in programma i saluti dell’assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo, Tiziana Magnacca, del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e del senatore Guido Liris, capogruppo di FdI della commissione Bilancio di Palazzo Madama. Ed ancora il presidente di Confindustria L’Aquila, Ezio Rainaldi.

Poi, si aprirà una tavola rotonda moderata dal dottor Nicola Stampone (Relazioni Istituzionali ABIVET), che riunirà rappresentanti di rilievo del mondo economico e della ricerca: Pietro Paolo Rampino, presidente della Joint Italian Arab Chamber of Commerce, esperto di Islamic Finance e cooperazione economica con i Paesi MENA; Alessandro Addari, fondatore di Top Solutions Team for Export, consulente in internazionalizzazione e marketing digitale; Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia; Alessandro Pajewski, amministratore delegato della Fondazione Gran Sasso Tech Italy, realtà impegnata nello sviluppo di tecnologie avanzate e progetti di ricerca.

È previsto un intervento a cura di Confindustria, volto a delineare il ruolo dell’impresa come motore dell’innovazione territoriale e dell’apertura ai mercati esteri.