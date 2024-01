UN SOFTWARE DI ULTIMA GENERAZIONE E UN SITO ISTITUZIONALE RINNOVATO AL COMUNE DI SULMONA

SULMONA – “Per il Comune l’anno appena iniziato porta la prima novità, con un importante passo avanti nell’adeguamento tecnologico. Infatti da oggi è operativo il nuovo software gestionale di cui l’Ente si è dotato. Un sistema più efficiente, che opera in ambiente cloud, in linea con le più recenti normative comunitarie, in materia di innovazione tecnologica e transizione al digitale. Il passaggio al nuovo software si è reso possibile grazie alle risorse di cui il Comune è risultato assegnatario nell’ambito del Pnrr, in materia di digitalizzazione”. Lo afferma il sindaco di Sulmona (Aq) Gianfranco Di Piero.

“Un pacchetto importante per ammodernare ed efficientare la macchina amministrativa, rendendola sempre più rispondente ai bisogni della collettività. Si procede inoltre speditamente per la presentazione dell’atteso nuovo sito istituzionale, con importanti novità in arrivo, tra le quali una sezione interamente dedicata al Turismo, con un’elegante veste, per fornire informazioni puntuali e immagini della Città. Il Comune ha accettato quindi a pieno la grande sfida che investe in questi mesi le pubbliche Amministrazioni. Una sfida che richiede un impegno consistente per i Comuni, attenti a raggiungere i target e milestones imposti dal Pnrr, al fine di erogare servizi ai cittadini”.

“Il nuovo software, che coinvolge l’intera macchina amministrativa, è segno di uno sforzo importante di innovazione, grazie all’impulso dato dal Servizio Innovazione Tecnologica dell’Ente, che affianca tutto l’apparato degli Uffici e dei Servizi, affinchè l’attività amministrativa proceda con speditezza ed efficienza, nell’interesse esclusivo della cittadinanza. E di questo ringrazio quanti sono impegnati verso questi obiettivi,” conclude Di Piero.