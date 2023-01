UN SOTTOSEGRETARIO ALLA MONTAGNA E ALLE AREE INTERNE: L’APPELLO DI FEDERCONTRIBUENTI AL GOVERNO

ROMA – “Chiediamo la massima attenzione dalla coalizione di governo per chi dovrà confrontarsi con il Commissario Straordinario, le Regioni, la Protezione Civile. Senza nulla togliere a queste istituzioni, è fondamentale la nomina di una figura di riferimento del governo: c’è la necessità di avere nel governo un Sottosegretario alla Montagna e alle Aree Interne anche per le zone colpite dal sisma del 2009 e 2016 che segua Sindaci, imprese, comunità dei territori con l’obiettivo di fermare lo spopolamento con investimenti mirati al rilancio della nostra montagna che non è solo sci, scalate e passeggiate ma tutto un sistema ambientale, economico e sociale da rilanciare e preservare. Un Sottosegretario per il 54% dell’Italia”.

Lo esprime, in una nota, Maria Teresa Nori, del Consiglio Nazionale di Federcontribuenti ricordando la necessità “per il futuro economico di questi territori, quali opportunità per svago, sport, turismo, gestione invasi, acquedotti”.

“Ma in questo contesto – precisa l’esponente di Federcontribuenti – si deve iniziare ad operare per la sostenibilità-ambientale in montagna e di quale transizione digitale ed economica nei territori. Quale ruolo per i piccoli Comuni. Temi decisivi per tutti, per l’Italia”.

Nori ricorda infine l’appello fatto dall’Uncem in occasione dell’insediamento del governo Draghi, “appello forte, chiaro, diretto che non e’ stato purtroppo recepito e da troppi anni la montagna non ha un punto di riferimento nei governi che si sono fin qui succeduti”.