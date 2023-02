PESCARA – I Carabinieri stanno indagando dopo che stamani è stato trovato in centro a Pescara il cadavere di un uomo di 69 anni, morto nella notte, che sembrerebbe essere originario di Montesilvano. Pare anche che il corpo sia stato trovato nei pressi di un Bed e breakfast dal quale, forse, era uscito poco prima.

Secondo quanto si è appreso l’uomo è stato trovato a terra da alcune persone e soccorso, ma i sanitari del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul corpo dell’uomo non sono stati trovati segni di violenza. Il Pm di turno ha però disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte. I carabinieri in queste ore stanno ascoltando i parenti dell’uomo per ricostruire le sue ultime ore di vita.